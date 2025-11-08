Legende: Hat ihr Palmarès erweitert Jelena Rybakina. Stephanie Lecocq

Jelena Rybakina (WTA 6) hat erstmals den Titel an den WTA Finals geholt. Die Kasachin schaffte das Kunststück und zwang im Final mit Aryna Sabalenka die beste Spielerin der Saison in die Knie. Nach 1:47 Stunden war der 6:3, 7:6 (7:0)-Sieg Rybakinas über die Weltnummer 1 Tatsache.

Die beiden aufschlagstarken Kontrahentinnen schenkten sich nichts. Im 1. Durchgang gelang Rybakina beim Stand von 3:2 das einzige Break der Partie. Im 2. Satz erarbeitete sich Sabalenka beim Stand von 5:4 zwei Chancen zum Satzausgleich, konnte diese aber nicht nutzen. Im Tiebreak blieb die Belarussin, die in diesem Jahr die US Open gewinnen konnte, ohne Punktgewinn. Trotz dem verpassten Titel an den WTA Finals beendet Sabalenka die Saison als klare Nummer 1.

Rybakinas starkes Schlussbouquet

Lange hatte es nicht danach ausgesehen, als würde sich Rybakina überhaupt für das Jahresend-Turnier der 8 besten Spielerinnen qualifizieren. Dank eines starken Saison-Schlussspurts sicherte sich die Kasachin 2 Wochen vor den WTA Finals in Riad dann aber doch noch das Ticket nach Saudi-Arabien.

