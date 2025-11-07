Die Kasachin setzt sich gegen Jessica Pegula in drei Sätzen durch. Im Final trifft sie auf Aryna Sabalenka, die Weltnummer 1.

Rybakina erstmals im Endspiel – dort wartet die ultimative Hürde

Legende: Lässt sich auch von Jessica Pegula nicht stoppen Jelena Rybakina. AP Photo/Fatima Shbair

Jelena Rybakina hat erstmals das Endspiel der WTA Finals erreicht. Die Kasachin bezwang bei dem mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Event in Riad (RSA) die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach hartem Kampf mit 4:6, 6:4, 6:3.

«Ich bin glücklich, dass ich mich durchgekämpft habe. Mein Aufschlag hat mir geholfen», sagte Rybakina, die schon in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben war.

Harziger Sabalenka-Halbfinal

Im zweiten Satz wehrte die Nummer sechs der Welt beim Stand von 5:4 zwei Spielbälle von Pegula ab, im dritten Durchgang überzeugte sie vor allem bei eigenem Service: Ihren 15 Assen stand am Ende nur ein einziges von Pegula gegenüber.

Finalgegnerin beim Jahresendturnier wird die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka. Die Belarussin musste gegen Amanda Anisimova (USA) ebenfalls über drei Sätze. Nach 2:21 Stunden bejubelte Sabalenka den 6:3, 3:6, 6:3-Sieg.

Die US-Open-Siegerin steht zum zweiten Mal im Endspiel der WTA Finals; 2022 hatte sie gegen die Französin Caroline Garcia verloren.

WTA Finals