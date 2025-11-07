 Zum Inhalt springen

WTA Finals in Riad Rybakina nach hartem Kampf erstmals im Endspiel

Die Kasachin setzt sich gegen Jessica Pegula (USA) in drei Sätzen durch.

07.11.2025, 18:43

Tennisspielerin mit erhobener Hand und Schläger.
Legende: Lässt sich auch von Jessica Pegula nicht stoppen Jelena Rybakina. AP Photo/Fatima Shbair

Jelena Rybakina hat erstmals das Endspiel der WTA Finals erreicht. Die Kasachin bezwang bei dem mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Event in Riad (RSA) die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach hartem Kampf mit 4:6, 6:4, 6:3.

Finalgegnerin beim Jahresendturnier wird entweder die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka (BLR) oder Amanda Anisimova (USA). «Ich bin glücklich, dass ich mich durchgekämpft habe. Mein Aufschlag hat mir geholfen», sagte Rybakina, die schon in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben war.

Im zweiten Satz wehrte die Nummer sechs der Welt beim Stand von 5:4 zwei Spielbälle von Pegula ab, im dritten Durchgang überzeugte sie vor allem bei eigenem Service: Ihren 15 Assen standen am Ende nur ein einziges von Pegula gegenüber.

WTA Finals

