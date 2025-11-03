Legende: Dreht das Spiel gegen Iga Swiatek Jelena Rybakina. IMAGO / Anadolu Agency

Rückschlag für Mitfavoritin Iga Swiatek: Die Weltranglistenzweite aus Polen hat in der Gruppenphase der WTA-Finals in Riad ihre erste Niederlage kassiert. Nach ihrem lockeren Auftaktsieg über Madison Keys (USA/WTA 7) verlor die Wimbledonsiegerin am Ende überraschend deutlich gegen Jelena Rybakina (WTA 6) mit 6:3, 1:6, 0:6 – die starke Kasachin feierte trotz eines Satzrückstands ihren zweiten Erfolg im zweiten Match und ist fix im Halbfinal.

In der «Gruppe Serena Williams» trifft Swiatek auf dem Weg in den Halbfinal am Mittwoch noch auf Amanda Anisimova (WTA 4). Die US-Amerikanerin, die am Samstag gegen Rybakina mit 3:6, 1:6 den Kürzeren gezogen hatte, setzte sich gegen Landsfrau Keys mit 4:6, 6:3, 6:2. Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel kann sich Keys nicht mehr für die Runde der besten Vier qualifizieren.

WTA Finals