Iga Swiatek benötigt für ihren Startsieg an den WTA Finals nur eine Stunde. Auch Jlena Rybakina siegt in zwei Sätzen.

Legende: Lässt sich feiern Iga Swiatek. IMAGO / Anadolu Agency

Die Weltnummer 2 Iga Swiatek ist mit einer Machtdemonstration in die WTA Finals in Riad gestartet. Die Weltranglistenzweite aus Polen liess der Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA/WTA 7) zum Auftakt des Saisonabschlussturniers der besten acht Spielerinnen in Saudi-Arabien keinerlei Chance und gewann in nur 61 Minuten mit 6:1, 6:2. Swiatek hat die Finals bereits einmal gewonnen, 2023 triumphierte sie im mexikanischen Cancún.

In Gruppe der Orange trifft Swiatek noch auf Amanda Anisimova (USA/WTA 4) und Jelena Rybakina (Kasachstan), die sich am späten Nachmittag gegenüberstanden. Die Weltranglistensechste Rybakina setzte sich dabei souverän mit 6:3, 6:1 durch. Am Sonntag steigt die Gruppe Lila um die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ins Turnier ein.

WTA Finals