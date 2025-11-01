 Zum Inhalt springen

WTA Finals in Riad Swiatek und Rybakina machen kurzen Prozess

Iga Swiatek benötigt für ihren Startsieg an den WTA Finals nur eine Stunde. Auch Jlena Rybakina siegt in zwei Sätzen.

01.11.2025, 18:52

Tennisspielerin trifft Ball mit Schläger.
Legende: Lässt sich feiern Iga Swiatek. IMAGO / Anadolu Agency

Die Weltnummer 2 Iga Swiatek ist mit einer Machtdemonstration in die WTA Finals in Riad gestartet. Die Weltranglistenzweite aus Polen liess der Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA/WTA 7) zum Auftakt des Saisonabschlussturniers der besten acht Spielerinnen in Saudi-Arabien keinerlei Chance und gewann in nur 61 Minuten mit 6:1, 6:2. Swiatek hat die Finals bereits einmal gewonnen, 2023 triumphierte sie im mexikanischen Cancún.

In Gruppe der Orange trifft Swiatek noch auf Amanda Anisimova (USA/WTA 4) und Jelena Rybakina (Kasachstan), die sich am späten Nachmittag gegenüberstanden. Die Weltranglistensechste Rybakina setzte sich dabei souverän mit 6:3, 6:1 durch. Am Sonntag steigt die Gruppe Lila um die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ins Turnier ein.

