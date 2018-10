Ohne die Nummer 1 Simona Halep präsentiert sich das Feld an den WTA Finals in Singapur weit offen.

Die diesjährige French-Open-Finalistin und US-Open-Siegerin von 2017 stiess im April dank dem Turniersieg in Miami erstmals in die Top 10 der Weltrangliste vor. Mittlerweile ist sie dort kaum mehr wegzudenken.

Die zweite Tschechin im Feld weist mit 5 Titeln die erfolgreichste Bilanz in Sachen Turniersiegen auf. Diese gewann die 28-Jährige jedoch allesamt in der ersten Jahreshälfte.

Auf einen durchschlagenden Erfolg an einem Grand-Slam-Turnier wartet die grossgewachsene Tschechin noch. Vielleicht bringt ihr die grosse Bühne in Singapur mehr Glück.

Die Dänin tankte mit dem Turniersieg in Peking nochmals Selbstvertrauen. In Singapur tritt sie als Titelverteidigerin an.

Seit Serena Williams erstmals Mutter geworden ist, sucht man im Frauen-Tennis vergebens eine Dominatorin. Acht verschiedene Spielerinnen gewannen die letzten acht Grand-Slam-Turniere.

Nur vier von ihnen sind ab Sonntag am Jahresend-Turnier der besten Acht in Singapur dabei. Da wäre es fast schon eine Überraschung, wenn es keine unerwartete Siegerin gibt.

Wie viel Energie ist noch übrig?

Titelverteidigerin Caroline Wozniacki und US-Open-Siegerin Naomi Osaka gelten als erste Siegesanwärterinnen. Im Gegensatz zu den anderen Konkurrentinnen haben sie gegen Ende der Saison nicht geschwächelt. Nach der Absage von Simona Halep, die das Jahr auf jeden Fall als Nummer 1 beenden wird, ist Wozniacki topgesetzt.

Die Dänin gewann Anfang Jahr in Australien ihren ersten Major-Titel, ist in Singapur Titelverteidigerin und triumphierte vor knapp zwei Wochen beim grossen Event in Peking. Ebenfalls eine starke zweite Jahreshälfte zeigt Naomi Osaka. Die Japanerin stand seit ihrem Sensationssieg an den US Open in ihrer Heimat in Tokio im Final und in Peking im Halbfinal.

Angelique Kerber hingegen hat seit ihrem Triumph in Wimbledon bei fünf Turnieren nur noch sechs Matches gewonnen. Kommt hinzu, dass sich die Deutsche kurz vor dem Saisonfinale von ihrem Trainer Wim Fissette trennte.

Legende: Spürte kein Vertrauen mehr zum Coach Angelique Kerber. Imago

Wenig Erfolg auf der grossen Bühne

Als einzige Akteurin hat die tschechische Linkshänderin Petra Kvitova 2018 fünf Turniere gewonnen. Doch hat sie in diesem Jahr jedes grosse Rendez-vous verhauen. Bei den Grand-Slam-Turnieren verlor die zweifache Wimbledon-Siegerin je zweimal in der 1. und in der 3. Runde.

Komplettiert wird das Feld durch die French-Open-Finalistin Sloane Stephens, die Ukrainerin Jelina Switolina, die zweite Tschechin Karolina Pliskova und die Niederländerin Kiki Bertens, die letztes Jahr in Gstaad gewonnen hat. Abgesehen von Stephens kam in diesem Jahr auf Grand-Slam-Stufe keine der drei über die Viertelfinals hinaus.

WTA Finals 2018 (21. bis 28. Oktober) Gruppe Rot

Gruppe Weiss

Angelique Kerber (De/WTA 3) Caroline Wozniacki (Dä/2) Naomi Osaka (Jap/4) Petra Kvitova (Tsch/7) Sloane Stephens (USA/8) Jelina Switolina (Ukr/6) Kiki Bertens (Ho/10) Karolina Pliskova (Tsch/5)

Nach dem Rücktritt von Martina Hingis, die in den letzten drei Jahren im Doppel dabei war, gehen die WTA Finals erstmals seit 2014 ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne. Sie finden zum fünften und letzten Mal in Singapur statt. Ab 2019 gastieren sie für zehn Jahre in Shenzhen in China.

Sendebezug: Radio SRF 3, 18.10.2018, Bulletin von 22:00 Uhr