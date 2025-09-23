Legende: Schlägt dieser Tage in Peking auf Belinda Bencic. IMAGO / Imagn Images

Ab Mitte September hält sich die Frauen-Tour bis zu den WTA Finals zum Saisonende in Saudi-Arabien ausschliesslich in Asien auf. Das Turnier von Seoul ist bereits Geschichte. Ab dieser Woche stehen noch Turniere in China (5), Japan (2), Hongkong (1) und Indien (1) auf dem Programm. Den Auftakt macht der WTA-1000-Event in Peking, an dem auch Belinda Bencic teilnimmt.

Bencic ist in Peking auf Wiedergutmachung aus. An ihrem letzten Turnier, den US Open, schied die Ostschweizerin (WTA 16) überraschend früh aus (2. Runde). Dadurch ist auch eine Quali für die WTA Finals in weite Ferne gerückt. Es müsste der 28-Jährigen schon ein perfekter Asien-Herbst gelingen, um sich für Riad noch in Position zu bringen.

Ab dem 6. Oktober tritt Bencic in Wuhan an. Auch dort erhält die Siegerin 1000 WTA-Punkte. Mitte Oktober kehrt Bencic dann erstmals nach Tokio, den Ort ihres Olympia-Triumphs 2021, zurück. Ob sie dazwischen gar in Ningbo aufschlägt, wird wohl davon abhängen, ob sie sich in Peking und Wuhan doch noch ins Rennen für die WTA Finals hat bringen können.

