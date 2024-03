Legende: Kraftvoll, aber noch nicht siegreich Simona Halep. Imago/USA Today Network

Halep unterlag Paula Badosa (ESP) in der 1. Runde des WTA-1000-Turniers von Miami 6:1, 4:6, 3:6. Es war die erste Partie der 32-jährigen Rumänin auf der Tour seit ihrem frühen Out an den US Open Ende August 2022.

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin (Paris 2018, Wimbledon 2019) war im September 2022 zunächst für vier Jahre gesperrt worden. Der Internationale Sportgerichtshof TAS reduzierte die Sperre vor kurzem wegen geringfügiger Schuld auf 9 Monate, da das nachgewiesene Dopingmittel mutmasslich von einem kontaminierten Ergänzungsmittel stammte.