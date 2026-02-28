Rebeka Masarova startet im Viertelfinal beim WTA-250-Turnier in Austin stark, bricht dann aber ein.

Legende: Endstation Viertelfinal Rebeka Masarova (Archiv). Imago/NurPhoto

Rebeka Masarova (WTA 120) ist im Viertelfinal das WTA-250-Turniers in Austin ausgeschieden. Die Schweizerin unterlag der US-Amerikanerin Taylor Townsend (WTA 119) nach gutem Start 7:5, 2:6, 2:6. Zunächst ging es hin und her. Beim Stand von 2:5 hatte Masarova ihre beste Phase. Die 26-Jährige holte sich 5 Games in Serie und in der Folge auch den Satz.

Anschliessend übernahm Townsend das Zepter. Die 29-Jährige musste insgesamt nur noch 4 Games abgeben und brachte die Partie nach 2:22 Stunden mit dem ersten Matchball in trockene Tücher.

