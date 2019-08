Legende: Noch nicht wieder fit Serena Williams. Getty Images

Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin Serena Williams hat sich nach einer Trainingssession am Dienstag in Cincinnati entschieden, das Turnier auszulassen. In der 1. Runde wäre sie auf die kasachische Qualifikantin Sarina Dijas getroffen.

Leider spielt mein Rücken nicht mit.

«Ich bin am Sonntag hierhergekommen und habe alles versucht, am Dienstag fit zu sein. Leider spielt mein Rücken nicht mit», so die 37-Jährige. Williams hatte bereits am Sonntag im Final von Toronto nach nur 4 gespielten Games aufgeben müssen.

Venus Williams: Mit kontrollierter Power zum Erfolg

Besser lief es der älteren Williams-Schwester Venus. Die 39-Jährige setzte sich in ihrer Zweitrunden-Partie gegen Titelverteidigerin Kiki Bertens in 3 Sätzen 6:3, 3:6, 7:6 durch.

«Ich habe einfach versucht, clever zu spielen. Ich habe sehr viel Power und es ist nicht immer einfach, diese zu kontrollieren», erklärte die US-Amerikanerin ihr Rezept.