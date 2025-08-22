Über viereinhalb Stunden stand Viktorija Golubic (WTA 77) am Donnerstag beim WTA-250-Turnier in Cleveland auf dem Hartplatz. Dies, weil Regen an den Tagen zuvor Verzögerungen im Spielplan mit sich brachte und die Schweizerin gleich doppelt ran musste.

Sieg gegen Boulter, Niederlage gegen Wang

Im Achtelfinal entschied Golubic ein Break-Festival gegen die Britin Katie Boulter (WTA 48) mit 7:6 (8:6), 1:6, 6:4 für sich. In der gesamten Partie gab es nicht weniger als 14 Servicedurchbrüche. Im Entscheidungssatz geriet die Zürcherin mit 0:2 in Rücklage, legte die Grundlage zum Sieg dann aber mit 4 gewonnenen Games in Serie. Nach 2:22 Stunden nutzte Golubic ihren 3. Matchball.

Nur wenige Stunden später erwischte die Schweizerin auch gegen Wang Xinyu (WTA 37) den besseren Start. Ein frühes Break zum 1:0 reichte Golubic zur Satzführung. Im 2. wie auch im 3. Umgang erspielte sich die 32-Jährige jeweils einen Break-Vorsprung, den sie aber nicht konservieren konnte. Die Chinesin Wang siegte letztlich nach 2:10 Stunden mit 4:6, 6:4, 6:4.

Resultate