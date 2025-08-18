Legende: Weiter im Hoch Jil Teichmann (Archiv). Claude Diderich/freshfocus

Jil Teichmann (WTA 83) hat ihre gute Form von Europa in die USA mitgenommen. Nach dem Final-Einzug in Iasi (ROU) vor einem Monat hat die 28-Jährige beim WTA-Turnier in Cleveland in der 1. Runde mit Loïs Boisson (WTA 47) eine der Aufsteigerinnen des Jahres ausgeschaltet. Obwohl sie weniger Punkte als ihre Gegnerin gewann (82:85) setzte sich Teichmann nach 2:20 Stunden mit 6:4, 1:6, 6:4 durch.

Die Französin hatte bei den French Open sensationell die Halbfinals erreicht und zuletzt das Turnier in Hamburg gewonnen – jeweils auf Sand. In diesem Jahr gewann sie mehr als 100 Ranglistenplätze. Im Achtelfinal bekommt es Teichmann mit der Rumänin Sorana Cirstea (WTA 138) zu tun, gegen die sie auf ihrem Weg in den Final von Iasi im Halbfinal gewinnen konnte.

Ebenfalls eine Runde weiter ist die zweite Schweizerin in Cleveland, Viktorija Golubic (WTA 75). Die Zürcherin gab beim 6:1, 6:3-Sieg über Lucia Bronzetti (WTA 61) bloss 4 Games ab und zog nach 96 Minuten in die Achtelfinals ein. Dort trifft Golubic entweder auf die Britin Katie Boulter (WTA 50) oder die Chinesin Yue Yuan (WTA 98).

WTA-Tour