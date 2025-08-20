Legende: Nächster Stopp US Open Für Jil Teichmann geht es nach ihrem Out in Cleveland im «Big Apple» weiter. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Für Jil Teichmann bedeuten beim Turnier in Cleveland die Achtelfinals Endstation.

Die Bielerin unterliegt Sorana Cirstea in 2 Sätzen und gewinnt dabei nur 2 Games.

Später am Mittwoch bestreitet auch Viktorija Golubic ihren Achtelfinal.

Der Start in den Achtelfinal des WTA-250-Turniers in Cleveland (USA) verlief für Jil Teichmann (WTA 85) vielversprechend. Die Bielerin nahm ihrer Gegnerin, der Rumänin Sorana Cirstea (WTA 112), gleich im ersten Game den Aufschlag ab. Doch dieses kleine Erfolgserlebnis sollte Teichmann nicht beflügeln. Die nächsten 10 Games gingen an ihre Gegnerin.

Erst beim Stand von 1:6, 0:4 kam die Schweizerin wieder zu einem Gamegewinn. Dies, nachdem sie 2 Chancen Cirsteas zum 5:0 abgewehrt hatte. Doch die grosse Wende blieb aus. Wenig später verwandelte Cirstea nach 61 Minuten Spielzeit ihren ersten Matchball zum ungefährdeten 6:1, 6:1-Erfolg.

Für Teichmann geht es kommende Woche in New York weiter. Bei den US Open steht sie im Hauptfeld.

