Nach dem frühen Aus in Melbourne und einer krankheitsbedingten Pause will Bencic in Indian Wells wieder in die Spur finden.

Bencic und das gute Pflaster für einen neuen Lauf

Legende: Fühlt sich wohl in der kalifornischen Wüste Belinda Bencic imago images/Newscom World

Es war eine tolle Serie, welche Belinda Bencic zu Saisonbeginn hingelegt hatte. Jahresübergreifend hatte sie seit ihrem Turniersieg Ende Oktober 2025 in Tokio 18 Siege aneinandergereiht. Mit dem überraschenden Out in der 2. Runde der Australian Open war der gute Lauf aber ins Stocken geraten und mit der Erkrankung in Abu Dhabi endgültig gestoppt worden.

«Es ist schon irgendwie verrückt», meinte Bencic 10 Tage später in Dubai, «wie schnell man das Vertrauen verliert, und wie lange es danach dauert, bis man es zurück hat.» Im Emirat dürfte sie sich mit 2 Siegen und der 3-Satz-Niederlage im Achtelfinal gegen Jelina Switolina ein besseres Gefühl zurückgeholt haben.

Keine weiteren Schweizer in Indian Wells Box aufklappen Box zuklappen Bencic ist in der kalifornischen Wüste die einzige Schweizer Vertreterin. Aus der Qualifikation schaffte es niemand ins Hauptfeld. Stan Wawrinka, 2017 Finalverlierer gegen Roger Federer, verzichtete darauf, eine Wildcard zu beantragen.

Indian Wells scheint nun ein gutes Pflaster zu sein, um wieder vollständig in die Spur zu finden. Im letzten Jahr – nur 11 Monate nach der Geburt von Tochter Bella – erreichte Bencic als Wildcard-Empfängerin die Viertelfinals, 2019 stand sie sogar im Halbfinal. Nun startet die Weltnummer 12 am Freitag oder Samstag gegen Magdalena Frech (POL/WTA 36) oder Storm Hunter (AUS/WTA 234).

Resultate