Jil Teichmann und Emma Raducanu sind beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells in der 2. Runde ausgeschieden.

Teichmann in Runde 2 out, Raducanu ergeht es gleich

Nach einem Freilos in der ersten Runde scheiterte Jil Teichmann (WTA 39) beim 5:7, 1:6 in der kalifornischen Wüste deutlich an der Rumänin Irina-Camelia Begu (WTA 61).

Vor allem bei eigenem Aufschlag zeigte sich die Bielerin zu anfällig, gab sie doch 6 ihrer 12 Service-Games ab. Ihrerseits konnte Teichmann ihre Gegnerin nur zweimal breaken. Nach 96 Minuten war die Partie vorbei.

Raducanu knüpft nicht an US-Open-Sieg an

Damit ist in Indian Wells nur noch eine Schweizerin im Tableau. Viktorija Golubic trifft in Runde 2 am Samstag (Ortszeit) auf Maria Sakkari. Die 3. im Bunde, Belinda Bencic, hatte wenige Stunden vor Teichmanns Out wegen ihrer Knieverletzung, die sie vor einer Woche in Chicago erlitten hatte, Forfait geben müssen.

Auch Emma Raducanu (WTA 22) ist in Indian Wells bereits ausgeschieden. Die Britin, an den US Open in New York noch sensationelle Siegerin, scheiterte mit 2:6, 4:6 an der Weissrussin Alexandra Sasnowitsch (WTA 100). Im 2. Durchgang führte die 18-Jährige bereits 4:1, gab danach aber 5 Games in Serie ab.