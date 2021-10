Wegen Knieschmerzen: Belinda Bencic konnte in Indian Wells noch nicht wettkampfmässig auf den Tennisplatz zurückkehren.

Bencic gibt in Indian Wells Forfait

Ziemlich genau eine Woche nach ihrem Schockmoment in Chicago musste Belinda Bencic (WTA 10) für das nächste Turnier Forfait erklären. In Indian Wells konnte sie nicht zu ihrem ersten Match in der 2. Runde gegen Shelby Rogers (WTA 44) antreten.

Der Grund sind anhaltende Beschwerden im Knie. Die 24-jährige Ostschweizerin hatte zwar nach ihrem Ausscheiden in Chicago umgehend Entwarnung gegeben («Mein Knie ist in Ordnung und meine Bänder sind nicht ernsthaft beschädigt»), nun ist sie aber noch nicht vollständig wieder fit.

Bencic wurde durch die Lucky Loserin Kristina Kucova (WTA 112) ersetzt. Die Slowakin blieb in 2 Sätzen klar an Rogers hängen.