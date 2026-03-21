Belinda Bencic zeigt sich beim WTA-1000-Turnier in Miami weiterhin stark in Form und schafft den Achtelfinal-Einzug.

Legende: Stark unterwegs Belinda Bencic. Keystone/ARchiv

Belinda Bencic (WTA 12) nahm Gegnerin Diana Shnaider (WTA 20) gleich im ersten Spiel den Aufschlag ab und zum 6:3 ein zweites Mal. Im zweiten Satz gewann sie die letzten drei Games – nach 84 Minuten verwertete sie den ersten Matchball. Während die Ostschweizerin drei ihrer vier Breakchancen nutzte, wehrte sie sämtliche sechs Breakbälle ihrer Gegnerin ab.

Somit gewann Bencic auch das zweite Duell mit Shnaider, nachdem sie im vergangenen Jahr in Indian Wells ebenfalls in zwei Sätzen gesiegt hatte. Die Olympiasiegerin von 2021 überstand beim prestigeträchtigen Hartplatzturnier im Süden Floridas erst zum dritten Mal nach 2015 (Achtelfinal) und 2022 (Halbfinal) die 3. Runde.

Die nächste Gegnerin von Bencic wird die US-Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 6) sein. Die Bilanz gegen Anisimova ist mit 2:2 ausgeglichen – das letzte Duell im vergangenen Jahr in Indian Wells gewann Bencic.

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