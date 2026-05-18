Jil Teichmann gewinnt nach ihrer Auszeit erstmals wieder auf höchster WTA-Stufe. Simona Waltert scheidet aus.

Legende: Steht in Rabat im Achtelfinal Jil Teichmann (Archivbild). Getty Images/Robert Prange

Jil Teichmann (WTA 207) hat beim WTA-250-Sandplatzturnier in Rabat die 1. Runde überstanden. Die Bielerin setzte sich gegen die Österreicherin Julia Grabher (WTA 123) in zwei umkämpften Sätzen 6:4, 7:6 (7:5) durch.

Es ist der erste Sieg Teichmanns in einem Hauptfeld auf höchstem Niveau seit August des letzten Jahres. Die 28-Jährige hatte sich nach einer 7-monatigen Wettkampfpause erst Mitte April bei kleineren Turnieren zurückgemeldet. In Rom war sie zuletzt in der 2. Runde der Qualifikation an Landsfrau Rebeka Masarova gescheitert.

Im Achtelfinal bekommt es Teichmann in der marokkanischen Hauptstadt mit Alycia Parks (USA/WTA 80) zu tun.

Waltert bereits out

Simona Waltert (WTA 93) konnte im Hinblick auf die nächste Woche beginnenden French Open in Paris kein zusätzliches Selbstvertrauen tanken. Die Bündnerin musste sich Anhelina Kalinina (WTA 84) aus der Ukraine in zwei Sätzen 3:6, 4:6 geschlagen geben. Die 25-jährige Waltert wackelte insbesondere bei eigenem Aufschlag. Kalinina nutzte 4 ihrer insgesamt 13 Breakchancen.

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