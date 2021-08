Durch einen 6:3, 6:1-Sieg im Endspiel gegen Karen Chatschanow (ROC) gewinnt Alexander Zverev (GER) in Tokio olympisches Gold.

Es ist die erste deutsche Einzel-Goldmedaille bei den Männern im Tennis.

Bereits am Samstag hat sich Pablo Carreño Busta (ESP) mit einem Sieg gegen Novak Djokovic (SRB) Bronze gesichert.

21 Jahre nach der Silbermedaille von Tommy Haas in Sydney hat Deutschland wieder eine olympische Medaille im Tennis-Männer-Einzel gewonnen. Alexander Zverev schlug im Tokio-Endspiel den unter neutraler Flagge spielenden Russen Karen Chatschanow diskussionslos mit 6:3, 6:1. Damit feierte der Gewinner der ATP Finals 2018 den grössten Sieg in seiner Karriere und kürte sich zum Olympiasieger.

02:59 Video Live-Highlights bei Zverev - Chatschanow Aus Tokyo 2020 Clips vom 01.08.2021. abspielen

Sein Meisterstück hatte Zverev bereits am Freitag abgeliefert, als er im Halbfinal Novak Djokovics Traum vom «Golden Slam» zerstörte. Im Final hatte der 24-Jährige dann weit weniger zu beissen. Zverev dominierte Chatschanow von A bis Z und liess vor allem bei eigenem Service nichts zu. Der Russe kam als Rückschläger kaum zu Punkten und erspielte sich im gesamten Match bloss einen Breakball.

29 Jahre nach Becker/Stich

Beim Stand von 3:6, 0:5 aus seiner Sicht konnte Chatschanow im 2. Satz immerhin noch ein Ehrengame gewinnen. Doch nach 79 Minuten beendete Zverev das einseitige Duell mit dem 1. Matchball. «Ich war noch nie so stolz», sagte Zverev anschliessend im SRF-Interview.

Mixed-Titel an Pawljutschenkowa/Rublew Box aufklappen Box zuklappen Im Mixed-Doppel setzten sich Anastasia Pawljutschenkowa/Andrej Rublew (ROC) im russischen Final-Duell gegen Jelena Wesnina/Aslan Karazew mit 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 durch. Dabei mussten sie im Champions-Tiebreak einen Matchball abwehren. Bronze ging kampflos an Ashleigh Barty/John Peers (AUS), die vom Forfait von Novak Djokovic/Nina Stojanovic (SRB) profitierten.

Letztmals Gold in einem olympischen Männer-Bewerb hatte Deutschland 1992 in Barcelona gewonnen, als Boris Becker und Michael Stich die Doppel-Konkurrenz gewannen. 1988 wurde Steffi Graf in Seoul Olympiasiegerin und gewann in jenem Jahr auch den «Golden Slam».