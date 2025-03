Privatdetektiv Maloney stürzt sich in neue, skurrile Fälle. Und: Fans können sich schon auf eine zweite Staffel freuen.

Die SRF-Krimikomödie «Maloney» ist ab Ende April zurück auf den Schweizer Bildschirmen. Neben Marcus Signer und Stefan Kurt in den Hauptrollen sind in den drei neuen Fällen unter anderen Pedro Lenz, Birgit Minichmayr, Roland Bonjour, Dimitri Stapfer sowie die jungen Schauspieltalente Rabea Lüthi und Jan Bülow zu sehen. Der erfolgreichste Schweizer Mundartautor Pedro Lenz, der gerade 60 Jahre geworden ist, ist bei «Maloney» in seiner ersten TV-Rolle zu sehen.

Streaminghinweis zu «Maloney» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF/Pascal Mora Die ersten drei Episoden von «Maloney» sind bei Play SRF zum Streamen verfügbar. Neue Folgen erscheinen am 27. April 2025 bei Play SRF und am 4. Mai im TV. Episode 4 , «Der Lift»: ab 27. April 2025 auf Play SRF und am 4. Mai 2025, 21.45 Uhr, auf SRF 1

, «Der Lift»: ab 27. April 2025 auf Play SRF und am 4. Mai 2025, 21.45 Uhr, auf SRF 1 Episode 5 , «Der letzte Tag»: ab 4. Mai 2025 auf Play SRF und am 11. Mai 2025, 21.45 Uhr, auf SRF 1

, «Der letzte Tag»: ab 4. Mai 2025 auf Play SRF und am 11. Mai 2025, 21.45 Uhr, auf SRF 1 Episode 6, «Die Klinik»: ab 11. Mai 2025 auf Play SRF und am 18. Mai 2025, 21.45 Uhr auf SRF 1 Die Folgen 7 bis 10 werden voraussichtlich im Dezember 2025 gezeigt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur neuen SRF-Serie.

Die drei neuen Fälle führen den Privatdetektiv (Marcus Signer) in ein gespenstisches Mehrfamilienhaus, zu einer Prepper-Gruppe, die sich auf die Apokalypse vorbereitet, und in eine psychiatrische Luxusklinik für Superreiche. Immer mit von der Partie: der Polizist (Stefan Kurt), Maloneys liebster Feind, Rivale und Wegbegleiter.

Legende: Der Polizist (Stefan Kurt) lässt Maloney (Marcus Signer) weiter ermitteln. SRF/Pascal Mora

2. Staffel «Maloney» bereits in Planung

Und: Die Krimikomödie geht auch 2026 weiter. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel finden im Sommer 2025 in Zürich und Umgebung statt. «Maloney» wird wiederum unter der Leitung von Martin Joss und Peter Reichenbach von der Zürcher Produktionsfirma C-Films («Platzspitzbaby», «Wilder») mit SRF koproduziert.