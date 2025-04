Per E-Mail teilen

Hollywood ist zu Mainstream? Kein Problem! Diese sechs internationalen Arthouse-Filme bieten eine erfrischende Abwechslung und entführen in faszinierende, fremde Welten. Jetzt auf Play SRF entdecken und eintauchen.

1. Helden der Wahrscheinlichkeit

Statistiker Otto überlebt ein Zugunglück. Zufall? Wohl kaum. Er glaubt nicht daran und sucht gemeinsam mit seinen nerdigen Kollegen Lennart und Emmentaler den Berufssoldaten Maruks auf, dessen Frau bei dem Zugunglück starb. Was folgt, ist eine tragikomische Reise voller Action und Unterhaltung, angeführt von keinem Geringeren als Mads Mikkelsen.

«Helden der Wahrscheinlichkeit» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 116 Minuten

Verfügbarkeit: Bis zum 1. Mai 2025 Ansehen auf Play SRF

2. O que arde

Amador kehrt nach zwei Jahren Gefängnis wegen Brandstiftung in sein Heimatdorf zurück. Dort versucht er, mit seiner Mutter Benedicta das einfache Landleben wieder aufzunehmen, wird jedoch von den Dorfbewohnern misstrauisch beäugt. Als die Natur in Galicien wütet, gerät sein neu gewonnener Frieden in Gefahr.

«O que arde» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 85 Minuten

Verfügbarkeit: Bis zum 8. Mai 2025. Ansehen auf Play SRF Aus Gründen des Jugendschutzes steht dieser Inhalt nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr zu Verfügung.

3. Minari – Wo wir Wurzeln schlagen

Ein Soundtrack, der auf Tiktok viral ging und sechs Oscarnominierungen: Dieses feinsinnige Familiendrama erzählt die Geschichte einer koreanischen Einwandererfamilie. Doch das Wurzelschlagen fällt der Bauernfamilie nicht so leicht wie dem genügsamen koreanischen Peterlikraut, das dem Film seinen Namen gibt.

«Minari – Wo wir Wurzeln schlagen» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 115 Minuten

Verfügbarkeit: Bis zum 15. Mai 2025 Ansehen auf Play SRF

4. Tillsammans – Together

In der alternativen WG am Stadtrand von Stockholm, 1975, prallen politische und menschliche Probleme aufeinander. Göran, der gutmütige Softie, hält die Kommune «Tillsammans» zusammen. Während Beziehungen und Ideale auf die Probe gestellt werden, beobachten die Kinder das chaotische Treiben der Erwachsenen. Eine turbulente Komödie über das Hippieleben und seine Herausforderungen.

«Together» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 106 Minuten

Verfügbarkeit: Bis zum 9. Mai 2025 Ansehen auf Play SRF

5. Together 99

Und weils so schön ist, gleich noch den zweiten Part: «Together 99». Ende 1999 sind von der Hippie-Kommune aus «Tillsammans – Together» nur noch zwei übrig: der herzensgute Göran und der einsame Klasse.

Um die alten Zeiten aufleben zu lassen, organisieren die beiden anlässlich von Görans Geburtstag ein Wiedersehen mit den ehemaligen Kommunenmitgliedern. In den mehr als zwanzig vergangenen Jahren hat sich so einiges verändert, doch die Darstellerinnen und Darsteller sind dieselben geblieben – nur eben 20 Jahre älter.

«Together 99» Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 115 Minuten

Verfügbarkeit: Bis zum 16. Mai 2025. Ansehen auf Play SRF

6. Girls Girls Girls

Für die Freundinnen Mimmi und Rönkkö ist das Ziel des Lebens nicht immer klar, während die ambitionierte Eiskunstläuferin Emma genau weiss, was sie will. Als sich die jungen Frauen auf einer Party treffen, reichen drei Freitage aus, um ihre Welt auf den Kopf zu stellen. Ein intimes Drama über Freundschaft, Liebe, Sexualität und Identitätskrisen.

«Girls Girls Girls» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Dauer: 97 Minuten

Verfügbarkeit: Bis zum 13. Mai 2025 Ansehen auf Play SRF

