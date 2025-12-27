Den Kopf abschalten nach dem Festtags-Marathon? Oder die Leere füllen nach den Festtagen? Hier sind zehn Film-Tipps, die genau das leisten.

1. Land of Dreams

USA, in naher Zukunft: Das Land hat die Grenzen dichtgemacht. Die autoritäre Regierung bewacht ihre Bürgerinnen und Bürger streng. Das geht so weit, dass sogar die Träume der US-Bürger bewacht werden. Simin protokolliert diese Träume, doch mit der Zeit ahnt sie, wie perfide die Absichten der Regierung sind.

Verfügbar bis zum 2. Januar 2026.

Film «Land of Dreams» – Mit Isabella Rossellini Laufzeit 108 Minuten.

2. Ein Triumph

Etienne ist ein bescheiden erfolgreicher, doch sehr passionierter Schauspieler. Da die Rollenangebote rar sind, sagt er zu, einen Theaterworkshop zu leiten. Allerdings findet dieser nicht irgendwo statt, sondern in einem Männergefängnis. Eine Tragikomödie, die auf wahren Begebenheiten beruht.

Verfügbar bis zum 5. Januar 2026.

Film «Ein Triumph» – Tragikomödie nach wahren Begebenheiten Laufzeit 103 Minuten.

3. Wir Erben

Dieser Dokumentarfilm begleitet die Geschwister Baumann, die das Lebenswerk ihrer Eltern – ein Hof in Südfrankreich – übernehmen sollen. Was nach einem Geschenk klingt, ist aber auch ein Paket voller Erwartungen, Idealen und Diskussionen über Geld.

Verfügbar bis zum 7. Juni 2026.

CH:Filmszene Wir Erben Laufzeit 97 Minuten.

4. The Old Oak

Der Besitzer eines nordenglischen Pubs beschliesst, sein Versammlungsraum für syrische Flüchtlinge zu öffnen. Das kommt bei der Stammkundschaft nicht sonderlich gut an. Doch mit der Zeit weichen sich die Fronten auf.

Verfügbar bis zum 9. Januar 2026.

Film «The Old Oak» – Drama von Ken Loach, das ans Herz geht Laufzeit 109 Minuten.

5. Ferrari

Enzo Ferrari kämpft privat und beruflich: Nach dem Tod seines Sohnes Alfredo verbirgt er einen zweiten Sohn vor seiner Frau Laura. Gleichzeitig droht Ferrari der Bankrott. Nur ein Sieg bei der Mille Miglia, ein gefährliches Rennen quer durch Italien, kann das Unternehmen retten.

Verfügbar bis zum 13. Januar 2026.

Film «Ferrari» – Mit Penélope Cruz und Adam Driver Laufzeit 125 Minuten.

6. The Grey

Ottway, ein wortkarger Scharfschütze, schützt Ölarbeiter in der Wildnis Alaskas vor Wolfsangriffen. Als sein Einsatz endet, will er nach Hause, doch sein Flugzeug stürzt in einem Sturm über der endlosen Tundra ab. In der eisigen Einöde müssen Fremde, Aussenseiter und Kriminelle zusammenhalten, um zu überleben. Während sie um ihr Leben ringen, folgt ihnen bereits eine tödliche Gefahr: Ein Wolfsrudel hat ihre Spur aufgenommen.

Verfügbar bis zum 16. Januar 2026.

7. Sterne zum Dessert

Der junge Yazid braucht keine zweite Ermahnung des Erziehers. Er weiss nicht nur, dass er das Heim hinter sich lassen will, sondern auch wie: indem er der beste Patissier Frankreichs wird. Gegen alle widrigen Umstände ergattert Yazid eine Lehrstelle in einem edlen Pariser Restaurant.

Verfügbar bis zum 18. Januar 2026.

8. Abteil Nr. 6

Sie ist eine schüchterne finnische Studentin, er ein rüpelhafter russischer Minenarbeiter – in einem Zug zum nördlichen Polarkreis teilen sich die zwei Fremden ein Abteil. Es wird eine Reise, die beider Sicht auf das Leben massgeblich verändert.

Verfügbar bis zum 23. Januar 2026.

9. Der Schneeleopard

Im eisigen Hochland Tibets wartet ein kleines Filmteam auf einen Geist der Berge. Tage werden zu Wochen, Stille zur einzigen Waffe. Mit jeder Geduldsprobe öffnet sich eine verborgene Welt aus Spuren, Licht und Leben, bis die scheue Grosskatze plötzlich aus dem Nichts erscheint und den Atem anhält.

Verfügbar bis zum 24. Januar 2026.

10. Palace Hotel

Zwei Tage vor Silvester öffnet ein Luxushotel seine Tore. Hinter Glanz und Kristall brodeln Sorgen, Verdacht und verbotene Gefühle. Geld verschwindet, Karrieren explodieren, Herzen stolpern. Während Gäste feiern, entscheidet sich im Verborgenen, wer fällt – und wer liebt.

Verfügbar bis zum 3. Januar 2026.