Bevor unnötig Zeit mit der Suche verplempert wird, haben wir fünf Filmempfehlungen zusammengesucht. Ob dramatisch, unterhaltsam oder emotional – ­bei diesen Filmen ist für alle was dabei.

1. «Jean Seberg – Against All Enemies» – Drama mit Kristen Stewart



Nach ihrem Erfolg in Jean-Luc Godars Film «A bout de souffle» kehrt die Schauspielerin Jean Seberg Ende der 1960er-Jahren in die USA zurück. Als sie mit der revolutionären Bewegung «Black Panther Party» sympathisiert, gerät sie ins Visier des FBI. Seberg wird bald vom FBI abgehört. Der junge Agent Jack Solomon (Jack O’Connell) soll die Schauspielerin Tag und Nacht überwachen, mit äusserst fragwürdigen Methoden. Je näher der junge Agent der sensiblen Frau aber kommt, desto mehr stellt er seinen Auftrag in Frage.

2. «Die Vereinigten Staaten gegen Billie Holiday» – Drama mit Andra Day

Für die Bürgerrechtsorganisation NAACP ist Holiday «die Stimme des Volkes», dem FBI ist sie ein Dorn im Auge. Die Aufführung von «Strange Fruit» soll ihr verboten werden. Als dies nicht gelingt, greift der Staat zu einem anderen Mittel. Den Beamten kommt es gelegen, dass Holiday nicht nur ein ausschweifendes Liebesleben führt, sondern auch Heroin konsumiert. Wenn man sie nicht wegen Aufwiegelung der Gesellschaft vor Gericht kriegt, dann wenigstens wegen Drogenbesitz. In die Hauptrolle schlüpfte die bekannte Musikerin Andra Day. Sie wurde für ihr Leinwanddebüt für einen Oscar als «Beste Hauptdarstellerin» nominiert.

3. «Die Sirene» – Preisgekrönter Animationsfilm

In «Die Sirene» hat die in Paris lebende Filmemacherin Sepideh Farsi die Erinnerungen an den ersten Golfkrieg in ihrer Heimatstadt Abadan hochpoetisch und in einem minimalistischen Animationsstil inszeniert. Die Kriegszeit vor mehr als 40 Jahren hat sie als Teenager selbst miterlebt und schafft es den Krieg aus Sicht der Zivilbevölkerung zu zeigen. Dabei kommen auch witzige und teils absurde Szenen, die das Leben inmitten der Trümmer schrieb, nicht zu kurz.

4. «C’mon, C’mon» – Einfühlsames Drama mit Joaquin Phoenix

Sensibel, mit leichter Hand und in elegantem Schwarzweiss erzählt der amerikanische Filmemacher Mike Mills diese Geschichte um eine Familie, die sich trotz ihrer windschiefen Konstruktion als belastbar erweist. Das Herz des Filmes sind der gemeinhin in zunehmend exzentrischen Rollen besetzte Joaquin Phoenix, der sich für einmal von seiner zugänglichsten, charmantesten Seite zeigt, und der junge Woody Norman mit seiner entwaffnenden Natürlichkeit.

5. «Border» – Aussergewöhnliches Drama

Zollbeamtin Tina überliefert noch die gewieftesten Schmuggler. Als eines Tages ein kurios aussehender Mann über die Grenze kommt, beginnt Tina zu ahnen, dass sie kein Mensch ist. In den Hauptrollen von «Border» sind die schwedische Schauspielerin Eva Melander und der finnische Schauspieler Eero Milonoff zu sehen. Sie sind wohlgemerkt fast nicht zu erkennen unter der gekonnten Maske.

Ein Redaktor von kulturtipp.ch sah sich mit dem «merkwürdigsten, wundersamsten und irritierendsten Werk seit langem» konfrontiert. Ebenso verwischen die Grenzen zwischen Mensch und Tier, Mann und Frau, Realität und Fiktion. Der Film gab ausgesprochen viel zu reden.

