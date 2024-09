Per E-Mail teilen

Von einer Schule im Nomadenlager bis hin zu den amerikanischen Wahlen: Diese Highlights laufen im September im SRF-Stream.

1. Das unermüdliche Engagement dreier Lehrerinnen

In einem Nomadenlager, begraben unter Sibiriens Schneemassen, auf Schulbooten in überfluteten Gegenden Bangladeschs bis hin zum schwülen Buschland von Burkina Faso – die drei Lehrerinnen Svetlana Vassileva, Taslima Akter und Sandrine Zongo haben eine gemeinsame Berufung: Ihr Wissen an lernbegierige Kinder weiterzugeben. Denn sie sind überzeugt: Ein gebildetes Kind kann die Welt verändern.

01:18:54 Video «Schulen dieser Welt» – Mitreissender Dokumentarfilm Aus Film vom 20.08.2024. Bild: SRF/winds X Verleih abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

«Schulen dieser Welt» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentarfilm

Verfügbar bis: 19.09.2024

Ansehen auf Play SRF

2. Medizin-Facts in unterhaltsamen Häppchen

Welche Geschlechtskrankheiten muss man kennen? Kann Sonnenschutz auch schaden? Wie kriege ich den Kater weg? «Puls Check» ist das Wissensformat für junge Menschen, in dem die Medizinstudenten Willi und Afreed anschaulich, informativ und lebensnah Themen rund um Gesundheit & Wellness erklären – immer hilfreich, immer glaubwürdig und mit einer Prise Humor.

Schliessen 13:37 Video Augen lasern: Was sind die Chancen und Risiken der Behandlung? Aus Puls Check vom 11.08.2024. abspielen. Laufzeit 13 Minuten 37 Sekunden. 14:54 Video Spermiogramm: Wie funktioniert ein Fruchtbarkeitstest? Aus Puls Check vom 11.08.2024. abspielen. Laufzeit 14 Minuten 54 Sekunden. 13:31 Video Schlaflosigkeit: Wie gefährlich kann Schlafmangel werden? Aus Puls Check vom 11.08.2024. abspielen. Laufzeit 13 Minuten 31 Sekunden. 10:45 Video Depression bei Männern: Darum ist sie oft jahrelang unbemerkt Aus Puls Check vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 45 Sekunden. 13:29 Video Einen Tag in der Notaufnahme: Wie stressig ist die Notfallstation wirklich? Aus Puls Check vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 13 Minuten 29 Sekunden. 16:01 Video Haarausfall vorbeugen: Was hilft gegen die drohende Glatze? Aus Puls Check vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 16 Minuten 1 Sekunde.

«Puls Check» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Infotainment

Folgen: 6 neue Folgen, 33 weitere

Ansehen auf Play SRF

3. Der Marathon ihres Lebens

Judith, Justin und Stefan sind sehbehindert. Sie teilen die Leidenschaft für den Laufsport, der ihre gemeinsame Lebensphilosophie aufzeigt: Mit Ausdauer und einer positiven Einstellung meistern sie ihren Alltag und inspirieren dadurch andere.

49:58 Video Blind Runners – Der Marathon ihres Lebens Aus DOK vom 29.08.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 49 Minuten 58 Sekunden.

«Blind Runners» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentarfilm

Ansehen auf Play SRF

4. Was bewegt die Schweiz?

Im quietschgelben Büssli fährt Reporter Donat Hofer durch die Schweiz und fühlt der Bevölkerung den Puls. Seine Reise führt ihn in einen Kuschel-Workshop, an ein Selbstliebe-Foto-Shooting und in ein Hunde-Spielzimmer.

Schliessen 59:45 Video Wie einsam sind Menschen in der Schweiz? Aus Reporter vom 02.06.2024. Bild: SRF/René Alfeld abspielen. Laufzeit 59 Minuten 45 Sekunden. 55:49 Video Wie liebt und hasst die Schweiz? Aus Reporter vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 55 Minuten 49 Sekunden. 59:55 Video Wie gut fühlen sich Menschen in der Schweiz? Aus Reporter vom 18.08.2024. abspielen. Laufzeit 59 Minuten 55 Sekunden. 01:03:29 Video Wie nahe sind sich Freud und Leid in der Schweiz? Aus Reporter vom 25.08.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

«Auf Achse» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage-Reihe

Folgen: 4

Ansehen auf Play SRF

5. Mit dem Ex-Radprofi von Venedig nach Athen

2004 gewann der Bahnradfahrer Franco Marvulli an den Olympischen Spielen in Athen die Silbermedaille im Zweier-Mannschaftsfahren. 20 Jahre später begibt sich der Zürcher gemeinsam mit vier radverrückten Freunden zurück an den Ort seines grössten Erfolgs – und zwar auf dem Velo, 2000 Kilometer weit.

Schliessen 45:44 Video Folge 1 Aus Sportdokus vom 05.08.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 45 Minuten 44 Sekunden. 44:53 Video Folge 2 Aus Sportdokus vom 06.08.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 44 Minuten 53 Sekunden. 47:03 Video Folge 3 Aus Sportdokus vom 10.08.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 47 Minuten 3 Sekunden. 48:17 Video Folge 4 Aus Sportdokus vom 11.08.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 48 Minuten 17 Sekunden.

«Durch den wilden Balkan» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Sportdoku-Reihe

Folgen: 4

Ansehen auf Play SRF



6. America, let’s talk!

Die USA stehen vor richtungsweisenden Wahlen. Das Land ist so gespalten, wie nie seit dem Bürgerkrieg. Ist die Demokratie in Gefahr? Und wie geht es den Amerikanerinnen und Amerikanern wirklich, fernab polarisierender Schlagzeilen und spaltender Rhetorik? In Gesprächen mit Menschen aus allen Schichten, Reich und Arm, Jung und Alt, Republikanerinnen und Demokraten suchen Barbara Lüthi und Peter Düggeli auch nach den Zwischentönen.

Schliessen 01:21:15 Video Der Rostgürtel und der amerikanische Traum Aus Club vom 23.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden. 01:15:49 Video Die Südstaaten: Black Power, Blues und Glaube Aus Club vom 30.07.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. 01:15:06 Video Texas: Von Windrädern, Waffen und Polarisierung Aus Club vom 06.08.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. 01:14:23 Video Die liberalen Küsten und die Angst vor Donald Trump Aus Club vom 13.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage-Reihe

Folgen: 4

Ansehen auf Play SRF

7. Wenn das Schulhaus zum Spielfeld wird

1 Schulhaus, 3 Teams, 6 Level: «SRF Kids – Next Level» ist die Gameshow für Kinder, die eine Schule in ein gigantisches Spielfeld verwandelt. Drei Klassen treten in spannenden Challenges gegeneinander an und kämpfen Level für Level um den grossen Hauptpreis. Welche Schulklasse holt sich den Pokal?

01:30:25 Video Alle Folgen am Stück: DIe neue Staffel «SRF Kids – Next Level» Aus SRF Kids – Next Level vom 24.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

«SRF Kids – Next Level» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Gameshow

Folgen: 2 Staffeln in 11 Folgen

Ansehen auf Play SRF

8. Wem gehört diese Stube?

Weiss man instinktiv, wie es bei einer Person zu Hause aussieht, wenn man diese neu kennenlernt? Bei «Wer wohnt wo?» kann das Publikum mitraten und die Reise der fünf Mitspielerinnen und Mitspieler durch wahrgewordene Schweizer Wohnträume mitverfolgen.

01:57:32 Video Öffnet Türen zu Schweizer Wohnträumen Aus Wer wohnt wo? vom 31.08.2024. Bild: SRF/Gian Vaitl abspielen. Laufzeit 1 Minute 57 Sekunden.

«Wer wohnt wo?» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltungssendung

Ansehen auf Play SRF

Mehr Gesprächsstoff und Tipps

