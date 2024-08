Bevor unnötig Zeit mit der Suche verplempert wird, haben wir fünf Filmempfehlungen zusammengesucht. Ob fantasievoll, unterhaltsam oder emotional – ­bei diesen Filmen ist für alle was dabei.

1. «Judy» – Filmbiografie mit Renée Zellweger

«Judy» – Drama mit Renée Zellweger

Renée Zellweger brilliert als Judy Garland, eine Hollywoodikone der 1940er- und 50er-Jahre. Am Ende ihrer Karriere versucht Judy vergeblich, ihr Leben in den Griff zu bekommen. 1968 kommt sie nach London, um im bekannten Nachtclub «The Talk of the Town» in einer Reihe von Shows aufzutreten, zu denen sie der bekannte Impresario Bernard Delfont eingeladen hat. Die einst gefeierte Hollywooddiva, die sich mit sechzehn Jahren als Dorothy in «Der Zauberer von Oz» unvergesslich machte, ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Judys grösster Wunsch ist es, so rasch wie möglich wieder mit ihren Kindern zusammen sein. Doch dafür braucht sie erst einmal Geld und eine feste Bleibe.

2. «Mission» – mit Filmmusik von Ennio Morricone

«Mission» – Historiendrama mit Robert De Niro

Was in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts im Dschungel Südamerikas als «heiliges» Jesuiten-Experiment beginnt, endet im Massaker machthungriger Konquistadoren. Es ist 1750 und der Vatikan versucht nach herben Fehlschlägen erneut, einen Prediger in den Dschungel Argentiniens zu schicken. Und tatsächlich kann der Jesuit Gabriel duch Musik auf seiner Oboe die Guaraní überzeugen. Unterstützung bekommt er von Ex-Sklavenhändler Mendozader versucht, auf diesem Weg für seine Sünden zu büssen.

3. «Monsieur Claude und sein grosses Fest» – Komödie aus Frankreich

«Monsieur Claude und sein grosses Fest» – Rasante Hitkomödie

Eine grosse Familienfeier zum 40. Hochzeitstag ist der Auslöser für eine Vielzahl kleiner Krisen für Monsieur Claude und seine divers-bunte Familie. Die vier Töchter von Claude und seiner bezaubernden Marie schmeissen eine Überraschungsparty und laden dazu auch ihre Ehemänner ein, die den Senior Claude richtig auf Trab halten.

4. «Elizabeth – Das goldene Königreich» – mit Cate Blanchett und Clive Owen

«Elizabeth – Das goldene Königreich» – Historien-Epos mit Cate Blanchett

Die Regentschaft von Elizabeth I. ist von Intrigen und Umsturzplänen bedroht. Eine Heirat soll Frieden bringen. Doch die kühle Elizabeth verliebt sich in den unorthodoxen Abenteurer Walter Raleigh. Um die Zukunft ihres Königreichs wegen ihrer Gefühle nicht aufs Spiel zu setzen, Raleigh aber doch bei Laune – und in ihrer Nähe – zu halten, führt sie ihn mit einer ihrer jungen Hofdamen zusammen. Als aber eine Liebesbeziehung beginnt, zerbricht die Monarchin beinahe an ihrer Eifersucht.

5. «Alles ist gut gegangen» – Bewegendes Drama aus Frankreich

«Alles ist gutgegangen» – Starbesetztes Drama von François Ozon

Nach einem Schlaganfall ist der 85-jährige André halbseitig gelähmt. Dass er nie wieder selbstständig wird leben können, will der Senior aber nicht akzeptieren. Er holt seine Tochter Emmanuèle zu sich und offenbar ihr seinen innigsten Wunsch: zu sterben. Nach dem ersten Schock beschliesst Emmanuèle, ihrem Vater zu helfen. Doch Andrés Wunsch stösst auf viel Unverständnis. Und: in Frankreich ist die Sterbehilfe untersagt.

