Wenn politische Gräben mitten durch die Familie führen

In den letzten Tagen vor den richtungsweisenden US-Wahlen widmen sich mehrere SRF-Formate den Vereinigten Staaten. Reporterin Kathrin Winzenried besucht ihre Familie im konservativen Bundesstaat Wyoming und stellt sich die Frage: Wie gehen sie damit um, dass politische Gräben mitten durch die Familie verlaufen?

50:39 Video US-Wahlen 2024 – Wie Trump meine Swiss-American Family spaltet Aus Reporter vom 01.11.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 50 Minuten 39 Sekunden.

Verbunden über den Tod hinaus

Eigentlich war es Kevins Idee gewesen, einen DOK-Film über seine Schwester Wendy zu drehen. Diese fand, auch ihr Bruder müsse darin Hauptdarsteller sein – als ihr Manager, und weil er 13 Jahre immer wieder gegen den Krebs kämpfte. Da Kevin während der Dreharbeiten starb, ist eine Hommage entstanden.

50:07 Video Wendy Holdener und ihr Bruder Kevin – Verbunden über den Tod hinaus Aus DOK vom 24.10.2024. abspielen. Laufzeit 50 Minuten 7 Sekunden.

Die Kultcops aus dem Wallis sind zurück

In der neuen und letzten Staffel von «Tschugger» sind Bax und Pirmin zurück im Polizeidienst. Die beiden Walliser Kultcops müssen sich um einen einfachen Sprayer-Fall kümmern, während die restliche Abteilung den Fund einer verkohlten Leiche aufklären darf. Nebenbei ist Bax noch immer Biffigers Geheimnis auf der Spur. Dabei verdächtigt er bald den gesamten Bekanntenkreis, während Pirmin selbst in die Schusslinie seiner Tschugger-Kolleginnen und -Kollegen gerät.

27:27 Video Tabula Rasa («Tschugger» Staffel 3, Folge 1) Aus Tschugger vom 19.11.2023. abspielen. Laufzeit 27 Minuten 27 Sekunden.

Folgen: 20 Episoden in 4 Staffeln

Verfügbarkeit:

- Alle Folgen der 1. bis 3. Staffel ab 9. November

- 4. Staffel ab 17. November

Wie der Lieferdienst DPD seine Leute ausbeutet

Überlange Arbeitstage, schwere Pakete und kaputte Fahrer: DPD ist der grösste private Lieferdienst der Schweiz. Ein Geschäftsmodell, das mehrheitlich von überarbeiteten Fahrern getragen wird. Sie arbeiten bis zu 14 Stunden pro Tag und machen dabei bis zu 200 Stopps, um Pakete auszuliefern. Wie ist so etwas möglich?

24:34 Video Inside DPD – Wie der Lieferdienst seine Leute ausbeutet Aus Impact Investigativ vom 29.10.2024. abspielen. Laufzeit 24 Minuten 34 Sekunden.

Hinter den Türen ganz besonderer Häuser

Normalerweise öffnen in der Sendung «Ding Dong» Schweizerinnen und Schweizer ihre Haustüren, doch in dieser Spezialausgabe dürfen wir in die aussergewöhnlichsten Stuben unseres grossen Nachbarn blicken. Mit dem «Ding Dong»-Bus fahren Viola Tami und Jan Fitze von Zürich bis nach Hamburg.

01:59:24 Video Ding Dong Spezial – Deutschland: Viola und Jan auf Roadtrip Aus Ding Dong vom 19.10.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

Folgen: 37 Folgen, davon 3 Spezialfolgen in Thailand, Mallorca und Deutschland

Acht Tage in freier Wildnis

Braune Brühe trinken, neben Gaggi schlafen oder auf die täglichen sechs Liter Milch verzichten: Den zehn Protagonistinnen und Protagonisten der neuen Staffel «SRF bi de Lüt – Abenteuer Wildnis» geht’s heftig an die Substanz. Sie haben sich freiwillig dazu entschieden, acht Tage mit minimaler Ausrüstung in der Wildnis zu überleben.

01:43 Video Endlich Feuer! (Staffel 2024, Folge 1) Aus SRF bi de Lüt – Abenteuer Wildnis vom 18.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Folgen: Fünf Folgen in der aktuellen Staffel

Das grosse Finale der Bauernfamilie Wyss

In der neuen und finalen Staffel von «Neumatt» riskieren Michi und Oscar Kopf und Kragen, um einen Investor für ihre Firma zu gewinnen. Katharina begegnet einer alten Liebe. Sarah und Lorenz wollen die Neumatt mit Nachtmilch auf Erfolgskurs bringen. Und aus Jessie ist Liam geworden.

44:55 Video Neuland (Staffel 3, Folge 1) Aus Neumatt vom 13.10.2024. Bild: SRF/Sava Hlavacek abspielen. Laufzeit 44 Minuten 55 Sekunden.

Folgen: 24 Folgen in drei Staffeln

Junge Missionare im säkularsten Land Europas

Missionieren hat keinen guten Ruf. Doch junge Mormoninnen und Mormonen müssen genau dies tun. Jedes Jahr werden 60’000 Teenager in die Welt hinausgeschickt, um für ihren Glauben zu werben. Ein Dokumentarfilm begleitet vier junge Missionierende nach Finnland, ins säkularste Land Europas.

56:22 Video Junge Missionare auf Tour Aus Sternstunde Religion vom 20.10.2024. Bild: SRF/Danish Film Productions and Dirk Manthey Film abspielen. Laufzeit 56 Minuten 22 Sekunden.

Mehr Gesprächsstoff und Tipps

