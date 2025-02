Von Schnitzeljagden, Schönheitsträumen und einem Dating-Experiment: Diese sieben Highlights laufen im Februar im SRF-Stream.

Neue Dating-Show: «Alone Together»

Acht Singles sind auf der Suche nach der Liebe ihres Lebens. Von zwei Beziehungsexpertinnen werden sie zu Paaren verkuppelt, lernen sich vor der Kamera kennen und verbringen direkt acht Tage zusammen auf einer abgelegenen Insel in Schweden. Ohne Handy und isoliert von der Aussenwelt müssen sie jeden Tag Aufgaben lösen und lernen sich dabei immer besser kennen. Kann so wahre Liebe entstehen?

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung

Folgen: 6

Vom Traum der Perfektion: Was wir für die Schönheit tun

Lena hat sich mit 18 Jahren die Lippen spritzen lassen. Jetzt, mit 25, sollen die Brüste grösser werden. Auch Männer gehen in Beauty-Kliniken ein und aus. Botox- und Hyaluron-Behandlungen, Brustveränderungen, Penisvergrösserungen – die Eingriffe nehmen zu. Immer häufiger sind es junge Menschen, die sich unters Messer legen. Eine dreiteilige «DOK»-Serie über den Traum der optischen Perfektion.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentation

Folgen: 3

Auf und davon – nach Ecuador, Kanada und Sizilien

Einmal mehr begleitet SRF wagemutige Schweizerinnen und Schweizer, die ihre Siebensachen packen und ins Ausland auswandern. In dieser Staffel suchen die Familien ihr Glück im ecuadorianischen Dschungel, an der Ostküste von Kanada und im mediterranen Sizilien.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku-Serie

Folgen: 5

«Game of Switzerland» – die Schnitzeljagd durch die Schweiz

Vier Kandidatenpaare jagen nach dem Hauptgewinn von 20'000 Franken. Sie reisen quer durch die Schweiz, lösen knifflige Aufgaben und stellen dabei ihr Wissen und ihre körperliche Fitness auf die Probe. In der siebten Staffel führt die Route vom Schloss Kyburg unter anderem in den Kinderzoo, nach Baden, Basel und auf die Rigi. Moderiert wird die Show von Jonny Fischer.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung/Reality

Folgen: 3

Das System Migros: Wie es zum grossen Abbau kam

Ausgerechnet ein Jahr vor dem 100-jährigen Jubiläum macht die Migros mit dem grössten Abbau ihrer Geschichte Schlagzeilen. Hotelplan, Mibelle und Fachmärkte wie M Electronics werden verkauft. Dass 1500 Stellen wegfallen, löst Verunsicherung aus, die Kundschaft reagiert empört. «DOK» spricht mit Insidern und stösst auf Fälle von Missmanagement und Verzettelung.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentation

Die Erfolgsmacher hinter Odermatt und Co.

Schnell Skifahren wie Marco Odermatt ist alles eine Frage des Talents? Nicht nur. Hinter den Erfolgen von Odermatt und Co. stehen viele Betreuerinnen und Betreuer – und ein ganzes Forschungsteam. Jeder Schwung wird analysiert, jede Gleitstrecke in Zahlen gefasst und in der Wachsküche tüftelt man am perfekten Wachs. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Wissen

Pegasus – Eine Band macht Schluss

Seit über 20 Jahren sind Noah Veraguth, Gabriel Spahni, Stefan Brenner und Simon Spahr die Bieler Band «Pegasus». Ein Name, der aus der Schweizer Musikszene nicht mehr wegzudenken ist. Dann will Bassist Spahni aufhören: «Ich muss akzeptieren, dass es nicht mehr das Richtige ist.» Sein Ausstieg bringt das ganze Bandgefühl ins Wanken. Wer bleibt? Wer geht? Die Dokumentation begleitet Pegasus ganz nah durch das intensive Jahr 2024.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentation

