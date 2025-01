Alpiner Luxustourismus anno 1899

Eine von RTS und Netflix produzierte Serie geht zu den Ursprüngen der Schweizer Luxushotellerie. André Morel hat eine Vision: Ein Fünf-Sterne-Hotel, das während der gesamten Wintersaison geöffnet ist. Das riskante Vorhaben wird begleitet von extremen klimatischen Bedingungen, rauem Personal und hohen Ansprüchen der Gäste.

«Winter Palace» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dramaserie

Folgen: 8

Das Kulthörspiel zum Sehen

In den haarsträubenden Fällen ermittelt der legendäre Privatdetektiv Philip Maloney – immer mit dabei: der Polizist, sein liebster Feind. Die Szenen: im 1950er-Jahre-Film-Noir-Stil. Der Schauplatz: irgendeine Stadt in der Deutschschweiz. Der Hauptdarsteller: Marcus Signer. Alles genau wie man sich Philip Maloney aus dem SRF 3-Kulthörspiel vorstellt.

«Maloney» Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Krimiserie

Folgen: 3, weitere werden voraussichtlich im Frühling und Winter 2025 ausgestrahlt

Verfügbarkeit: Folge 2: ab 5.1.2025, Folge 3: ab 12.1.2025

Schweizerisch-albanische Comedyserie

Daut hat einen Coiffeursalon eröffnet und hierfür seine Ex-Frau Melanie als Geschäftsführerin engagiert, um sie zurückzugewinnen. Doch Dauts liebenswürdige, aber eigenwillige Art und die meist kontraproduktive Unterstützung seines chaotischen Freundes Rocki machen aus der romantischen Mission ein ständiges Auf und Ab.

«Te Berberi» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Comedyserie

Folgen: 8, wobei die letzten 4 am 3.1.2025 veröffentlicht werden

Ein Kind wie Jake

Ein Ehepaar wird von seinem vierjährigen Sohn herausgefordert, weil Jake am liebsten Tüllröcke trägt und sich für Prinzessinnen interessiert. Wie können sie ihn in einer Gesellschaft mit starren Geschlechtervorstellungen stärken? Mit Jim Parsons und Claire Danes.

«Ein Kind wie Jake» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dramafilm

Schweizer Sportlegenden im Wettkampf

Sie waren international die besten in ihrer Sportart: Patty Schnyder (Tennis), Daniel Albrecht (Ski), Stefan Angehrn (Boxen), Selina Gasparin (Biathlon), Donghua Li (Kunstturnen), Beat Hefti (Bob) und Franco Marvulli (Rad). Gemeinsam verbringen sie eine Woche in Andalusien und treten in einem Wettkampf gegeneinander an.

«Champion der Champions» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung

Folgen: 6

Winterhüttengeschichten spezial

Nicole Berchtold wagt sich bei «SRF bi de Lüt Winterhüttengeschichten Spezial» auf eine Skitour und kämpft sich durch Wind und Wetter hoch auf drei altbekannte Hütten: Die Läntahütte, Coazhütte & Suppenalp. Jan Fitze ist dieses Jahr mit von Partie. Auch er kommt an seine Grenzen.



«Winterhüttengeschichten – spezial» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Unterhaltung

Folgen: Einzelfolge

Ski-Asse in der Innenansicht

Über die gesamte Skisaison 2023/24 hat ein Kamerateam den Skizirkus auch abseits der Rennen begleitet. Drei der Aushängeschilder von Swiss Ski stehen dabei besonders im Fokus Camille Rast, Loïc Meillard und Delia Durrer. Schnell wird klar: Erfolg im Skizirkus ist nur in körperlicher und mentaler Topform möglich.

«Der Ski-Zirkus» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokuserie

Folgen: 4

«Döt obe, gsehsch es? Döt han i W.Nuss vo Bümpliz gschriebe»

Büne Hubert klappert im Film seine alten Wohnstätten ab. Da gibt's lustige Momente, wie wenn er plötzlich über sein WC mit Aussicht schwärmt. Aber auch traurige Kapitel haben Platz. Huber erzählt, wie er seinen erkrankten Freund Walter Gysi in den Tod begleitete. Und wie sein Sohn Max (7) erleichtert war, als er von Gysis Tod hörte. Weil er dachte, begleiten heisse mitsterben.

«Kosmos Büne Huber» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentarfilm

Und tschüss, Deutschland!

Deutschland steckt kurz vor den Wahlen im Februar in einer Multikrise. Nichts scheint mehr so zu sein, wie es einmal war. Die Wirtschaft schwächelt, die Politik strauchelt, alle sind unzufrieden. Wie konnte es so weit kommen? Und: Kommt Deutschland wieder auf die Beine?

«Und tschüss, Deutschland» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Auslandmagazin

