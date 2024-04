«Drii Winter» – preisgekrönter Schweizer Film

Anna und Marco leben im Urner Isenthal, wo die Jahre in Wintern gezählt werden. Die beiden verlieben sich, doch das Idyll wird getrübt von Marcos Diagnose: Sein Hirntumor hat nicht nur Auswirkungen auf ihr gemeinsames Leben, sondern auch auf seine Persönlichkeit.

In langsamen Bildern erzählt Regisseur Michael Koch die berührende, authentische Geschichte von Anna und Marco, vom Leben in den Schweizer Bergen und dem Umgang mit einer verheerenden Krankheit.

02:10:46 Video Drii Winter Aus CH:Filmszene vom 17.03.2024. Bild: SRF/Hugofilm abspielen. Laufzeit 2 Minuten 10 Sekunden.

«Drii Winter» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Beziehungsdrama

Auszeichnung: Schweizer Filmpreis 2023 – bester Spielfilm

Vertreter der Schweiz an den Oscars 2023

Kinderfrei: bewusste Entscheidung oder ungewolltes Schicksal

Frauen, die keine Kinder haben wollen oder können, sind oft mit Vorurteilen konfrontiert. In zwei Reportagen berichten Frauen über ihre bewusste Entscheidung gegen Kinder oder über ihr Hadern damit, dass sie keine Kinder bekommen können.

Es ist nicht nur eine Entscheidung gegen Kinder, sondern auch gegen das Mami-sein.

«Natürlich sind Babys härzig. Aber das allein ist kein Grund, ein Baby in die Welt zu setzen», sagt die junge Hebamme Michelle. Zu einer anderen Generation von kinderfreien Frauen gehört Sybille Ryser. Sie sagt: «Es ist nicht nur eine Entscheidung gegen Kinder, sondern auch eine Entscheidung dagegen, ein Mami zu sein. Das wollte ich nie.»

Schliessen 50:03 Video Kinderfrei – Frauen ohne Kinderwunsch Aus DOK vom 07.03.2024. Bild: SRF/Antonia Meile abspielen. Laufzeit 50 Minuten 3 Sekunden. 26:54 Video Sehnsucht Kind: Wenn der Kinderwunsch das Leben bestimmt Aus rec. vom 01.04.2024. abspielen. Laufzeit 26 Minuten 54 Sekunden.

True-Crime-Highlight rund um eine riesige Vertuschungsaktion

Am 4. Oktober 1992 stürzt eine Boeing 747 über Amsterdam ab und zerstört dabei zwei Hochhäuser. Sämtliche Besatzungsmitglieder sowie 39 Hausbewohner kommen ums Leben. Danach erkranken immer mehr Menschen auf mysteriöse Weise. Die niederländische True-Crime-Serie «The Crash» geht den Hintergründen der Katastrophe auf den Grund – und deckt eine der grössten Vertuschungsaktionen des Landes auf.

48:53 Video «The Crash» – Folge 1 Aus The Crash vom 01.12.2023. abspielen. Laufzeit 48 Minuten 53 Sekunden.

«The Crash» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Drama-Serie / True-Crime

Folgen: 5

Mit dem Wind um die Welt und dem Camper bis zum Himalaya

Abenteuerliche Entscheidungen führen oft zu den besten Geschichten. «Abenteuer Freiheit» begleitet drei Gruppen auf ihren Reisen: Anne und Anna fahren mit ihrem Camper von Mexiko bis nach Kanada. Zwei Jungs aus Bayern wollen mit ihrem Segelboot vier Jahre lang auf den Weltmeeren unterwegs sein. Und eine vierköpfige Familie reist von Dubai nach Nepal.

«Abenteuer Freiheit» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku-Reihe

Folgen: 3

Schliessen 42:45 Video Abenteuer Freiheit – Van-Life in Amerika (Folge 1) Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 42 Minuten 45 Sekunden. 42:52 Video Abenteuer Freiheit – Mit dem Wind um die Welt (Folge 2) Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 42 Minuten 52 Sekunden. 42:48 Video Abenteuer Freiheit – Von der Wüste bis zum Himalaya (Folge 3) Aus Dokumentationen aus aller Welt vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 42 Minuten 48 Sekunden.

Der Überraschungserfolg aus Dänemark

«Borgen» heisst die Serie, die 2012 unerwartet zum grossen, internationalen Erfolg wurde. Die dänische Polit-Serie ist nun auch auf Play SRF verfügbar. Im Zentrum steht Politikerin Birgitte Nyborg, die komplett überraschend zur ersten Premierministerin Dänemarks wird.

Die neuen Folgen sind besser und aktueller denn je

Es geht um Anerkennung, Macht und die Rolle von Frauen in der Politik. «Die neuen Folgen sind besser und aktueller denn je», urteilt Zeit.de.

58:16 Video Folge 1 von «Borgen» – Wahlkampf Aus Borgen vom 01.12.2023. abspielen. Laufzeit 58 Minuten 16 Sekunden.

«Borgen» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Polit-Serie

Folgen: 3 Staffeln à je 8 Folgen

Manchmal ist das Heimweh stärker

«SRF bi de Lüt – Heimweh» begleitet Rückkehrerinnen und Rückkehrer auf ihrer Reise – zurück in die Schweiz oder in ihre Heimat im Ausland. Drei Geschichten stehen im Fokus: Die Beziehung zwischen Tobias und Jacky wird vom Heimweh von Jacky belastet. Diplomat Paul Seger kehrt mit seinem Hund zurück in die Schweiz. Und eine fünfköpfige Familie zieht von den USA nach Würenlingen AG – was nicht alle Kinder freut.

44:07 Video Jackies Heimweh belastet die Ehe (Staffel 2024, Folge 1) Aus SRF bi de Lüt – Heimweh vom 08.03.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 44 Minuten 7 Sekunden.

«SRF bi de Lüt – Heimweh» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage-Serie

Folgen: 4

Expeditionen am Limit

Insel der Haie, Lavahöhlen, Wildwasser: Der Entdecker und Naturforscher Steve Backshall erkundet einige der entlegensten Orte der Erde – und zeigt, wie der Klimawandel sich auf Menschen auf dem ganzen Planeten auswirkt.

Schliessen 51:40 Video Wildwasser-Expedition ins Bärenland (Folge 1) Aus Expedition am Limit mit Steve Backshall vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 40 Sekunden. 51:40 Video Saudi-Arabiens Lavahöhlen (Folge 2) Aus Expedition am Limit mit Steve Backshall vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 40 Sekunden. 50:48 Video Die Berggeister von Kirgisistan (Folge 3) Aus Expedition am Limit mit Steve Backshall vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 50 Minuten 48 Sekunden. 51:33 Video Gabuns Dschungelparadies (Folge 4) Aus Expedition am Limit mit Steve Backshall vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 33 Sekunden. 50:50 Video Socorro – Insel der Haie (Folge 5) Aus Expedition am Limit mit Steve Backshall vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 50 Minuten 50 Sekunden. 51:04 Video Expeditionen ins Ungewisse (Folge 6) Aus Expedition am Limit mit Steve Backshall vom 01.01.2024. abspielen. Laufzeit 51 Minuten 4 Sekunden.

«Expeditionen am Limit» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku-Reihe

Folgen: 6

