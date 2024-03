Vom Höhepunkt der «Schweizer Terrorjahre» bis hin zur Filmemacherin, die ihren Film gar nicht drehen wollte: Diese Highlights laufen im März im SRF-Stream.

Berührendes Drama aus der Ukraine

Lydia, eine ukrainische Psychotherapeutin, wird während dem Krieg zur Chauffeurin. Sie hilft Menschen, die durch den Krieg getrennt sind, sich zu treffen oder in sicherere Gebiete zu gelangen. Jede Episode beinhaltet die Fahrt eines Fahrgastes mit seiner einzigartigen Geschichte.

«In her Car» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dramaserie

Folgen: 5

Besonderheit: Von acht europäischen Sendern produziert

Alter Ego

Während des Karnevals wird in der Nähe von Bellinzona die Leiche eines Mädchens gefunden. Die Ermittlungen übernimmt Kommissar Leonardo Blum, der zusammen mit seinem Team einen Mörder jagen muss, der inmitten von Masken und Konfetti unbemerkt bleibt. Der Fall weckt dunkle Erinnerungen und zwingt die Bevölkerung von Bellinzona, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen.

«Alter Ego» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Krimiserie

Folgen: 6

Besonderheit: Die erste Krimiserie aus dem Tessin

Ungelöste Kriminalfälle aus der Schweiz

Drei Cold Cases, drei Mutmassungen: Ein Mord aus Judenhass. Ein inszenierter Selbstmord, um eine Abstimmung zu gewinnen. Ein Tessiner Terrorist, der einem Rachemord zum Opfer fällt. Diese Schweizer True Crime-Fälle, sind ungelöst und geben bis heute zu reden.

«Cold Cases Schweiz» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku-Reihe

Folgen: 3

Besonderheit: Die Fälle sind allesamt ungelöst

Weiterleben in Putins Russland

In der zweiteiligen Serie versucht Reporter Christof Franzen zu verstehen, warum in Russland die Meinungen der Menschen zum Angriffskrieg in der Ukraine so weit auseinanderliegen. Die Reportage hat auch in Russland ein Publikum gefunden, allerdings hat das russische Staatsfernsehen die Reportage gekürzt, verfälscht und zweckentfremdet.

«Weiterleben in Putins Russland» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reportage

Folgen: 2

Besonderheit: Verschiedene Perspektiven zum Ukrainekrieg von den Menschen vor Ort

Ukrainischer Kurzfilm

Die ukrainische Filmemacherin Nadia Parfan und ihr Mann befinden sich in den Ferien im Süden, als Russland am 24. Februar 2022 ihr Land angreift. Sie beschliesst nach Kiew zurückzukehren und findet dort eine andere Welt vor.

«I Did Not Want to Make a War Film» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Kurzfilm

Folgen: 1

Besonderheit: Auf Englisch und Ukrainisch, nur untertitelt

Die Entführung von Swissair 100

Im September 1970 entführen palästinensische Hijacker eine vollbesetzte DC-8 der Swissair. Während die Geiseln in der brütenden Hitze der jordanischen Wüste ausharren, geht ein zäher Verhandlungspoker um ihre Freilassung los. Fünfzig Jahre später erinnern sich ehemalige Crewmitglieder und Passagiere von Flug Swissair 100, wie sie den Höhepunkt der «Schweizer Terrorjahre» überlebten.

«Die Entführung von Swissair 100» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dokumentation

Folgen: 1

Besonderheit: Zeitzeugen, die bei der Entführung dabei waren, erzählen von ihren Erfahrungen

Schaurig schöne Riesen

In der Doku-Reihe besucht der Fotograf und Geologe Arnaud Guérin aktive Vulkane rund um den Globus – von Neapel über Japan bis Hawaii – und zeigt das Leben der Menschen im Schatten dieser schlafenden Giganten.

«Leben mit Vulkanen» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Doku-Reihe

Folgen: 5

Besonderheit: Eindrückliche Bilder kombiniert mit Wissen

Packendes Comedy-Drama

Sam Fox ist alleinerziehende Mutter dreier Töchter und Schauspielerin, die durch Hollywood tingelt, um mit Jobs ihre Familie über Wasser zu halten. Daneben muss sie sich auch noch um ihre nebenan wohnende Mutter Phyllis kümmern, die mit dem Alter immer wunderlicher wird. Und dann versucht Sam auch noch ein Privatleben zu führen. Den ersten Lacher meinerseits gab es schon in der ersten Minute.

«Better Things» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Dramedy-Serie

Folgen: 52 Folgen in 5 Staffeln

Besonderheit: Schauspielerin Pamela Adlon wurde für ihre Rolle als Sam Fox für einen Golden Globe nominiert.

Jan Fitze schlüpft wieder in verschiedene Rollen

Als Redaktor versteht Jan Fitze sein Handwerk. Seit über zehn Jahren begleitet er Menschen mit der Kamera. Seit letztem Jahr möchte er nicht länger nur zuschauen, sondern selbst mit anpacken. «Fitze übernimmt» geht in die zweite Staffel. Diesmal versucht Jan sich als Hüttenhilfe, Älpler, plant und führt einen Familienurlaub durch und reist vom tiefsten bis zum höchsten Punkt der Schweiz.

«Fitze übernimmt» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Genre: Reality-TV

Folgen: 8 Folgen in 2 Staffeln

Besonderheit: Berührende, echte Geschichten mit einigen Lachern

Mehr Gesprächsstoff und Tipps

