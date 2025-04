Filme müssen nicht lang sein, um viel auszulösen. Diese fünf Kurzfilme sind der beste Beweis dafür.

«A Dead Marriage» – wenn Leichen warm ums Herz wird

Filip ist ein professioneller Statist und spezialisiert darauf, Leichen zu spielen. Keiner mimt den Toten besser als er, denn Filip kennt alle Tricks, wie man die Luft anhält und das Blinzeln vermeidet.

Für Luzia ist die Statistenrolle ein neues Abenteuer. Am Filmset wird sie an Filips Seite gelegt; die beiden sollen ein im Krieg gefallenes Paar mimen. In den Drehpausen beginnen Luzia und Filip zu sprechen. Eine zarte Beziehung entwickelt sich.

Legende: Die Statisten in der Hauptrolle Filip und Luzia mimen Tote auf einem Filmset – und kommen sich dabei näher. New Europe Film Sales

Der Kurzfilm zeigt auf herrlich feine und lakonische Weise, was es heisst, als Statist auf einem Filmset zu arbeiten. Und rückt das Unscheinbare vom Hinter- in den Vordergrund.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Was? Feine, leise Komödie

Für wen? Filmbegeisterte, die hinter die Kulissen blicken wollen und Fans von Situationskomik

Land: Polen

Dauer: 18 Minuten Ansehen auf Play SRF

«Neighbour Abdi» – preisgekrönte Migrationsgeschichte

«Bro, du solltest einen Film über mein Leben machen», sagt Ali Abdiwahab zu seinem Nachbarn und Filmemacher Douwe Dijkstra. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine Reise in Alis Vergangenheit, die vom Aufwachsen in Somalia und von Gewalt geprägt ist.

Bro, du solltest einen Film über mich machen.

Sie bauen in Douwes Greenscreen-Studio die somalische Hauptstadt Mogadischu nach, diskutieren über den passenden Sand und erwecken so Alis Erinnerungen zum Leben.

«Neighbour Abdi» feierte 2022 am Locarno Film Festival Premiere und erhielt dort auch den Silbernen Pardino, danach folgten mehr als 130 Festivaleinladungen und über 50 Preise und Nominationen.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Was? Preisgekrönter Kurzfilm

Für wen? Alle, die sich für migrantische Geschichten und Hintergründe interessieren und es mögen, wenn diese auf neue Art erzählt werden

Land: Niederlande

Dauer: 29 Minuten Ansehen auf Play SRF

«Nest» – Slow-TV für die Seele

Aus dem Strommast vor seinem Haus will der isländische Regisseur Hilnur Pálmason ein Baumhaus für seine Kinder bauen. «Nest» lässt das Publikum aus einer Kameraposition heraus an der Entstehung des Baumhauses teilhaben. Über 18 Monate hinweg, durch alle Jahreszeiten, Wetterlagen und Stimmungen hindurch.

Legende: Eine Kameraeinstellung und das Baumhaus im Fokus Im Kurzfilm «Nest» wird über die Zeit nachgedacht, die es braucht, bis etwas Neues entsteht. New Europe Film Sales

Der Film feierte an der Berlinale 2022 Weltpremiere und wurde vom Festival als «perfekter Film, um diese pandemischen Zeiten zu überstehen» bezeichnet.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Was? Mischung aus Dokumentation und Fiktion

Für wen? Alle, die es langsam mögen und gerne Dinge entstehen sehen

Land: Dänemark, Island

Dauer: 22 Minuten



Ansehen auf Play SRF

«Pops» – der exzentrische Wunsch eines Toten

Die Geschwister Ellie und Roz treffen sich nach längerer Zeit wieder. Ihr Vater ist verstorben. Sein letzter Wille: Seine Asche soll im Weltall ewige Kreise ziehen. Ein exzentrischer Wunsch für einen Mann jüdischen Glaubens, der die Geschwister spaltet.

Auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Was? Warme Tragikomödie

Für wen? Fans von eigensinnig-liebenswerten Familiengeschichten

Land: Grossbritannien

Dauer: 20 Minuten



Ansehen auf Play SRF

«Sideral» – preisgekrönter Schwarz-Weiss-Film

In Natal, im Nordosten von Brasilien, soll das erste brasilianische Raumschiff mit Menschen ins All befördert werden. Ein Feiertag für das ganze Land – besonders für die Menschen in der Umgebung, die durch das Grossereignis von einem anderen Leben zu träumen beginnen.

Der Schwarz-Weiss-Film «Sideral» wurde 2021 am Filmfestival in Cannes als bester Kurzfilm nominiert und gewann unter anderem Auszeichnungen an den Kurzfilm-Festivals in Los Angeles und Palm Springs.