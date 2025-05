Per E-Mail teilen

80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lohnt sich der Blick zurück: mit Filmen, die erklären und erinnern. Diese fünf Klassiker laufen aktuell auf Play SRF.

1. «Die Blechtrommel» – preisgekrönte Bestseller-Verfilmung

Lange galt «Die Blechtrommel», der rund 800 Seiten dicke Klassiker von Günter Grass, als unverfilmbar. Erst Volker Schlöndorff überzeugte den Autoren dann vom Gegenteil. Der Film wurde 1980 mit dem Oscar als bester fremdsprachiger Film ausgezeichnet.

Eine opulente Bestseller-Verfilmung voller sinnlicher Kraft.

In «Die Blechtrommel» geht es um Oskar Matzerath, der an seinem dritten Geburtstag beschliesst, nicht mehr zu wachsen – aus Protest gegen die Welt der Erwachsenen. Mit seiner Blechtrommel und schriller Stimme kommentiert er das Geschehen während der Kriegszeit, bringt Nazi-Aufmärsche durcheinander und seine mutmasslichen Väter ins Grab.

«Die Blechtrommel» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 1978

Land: Deutschland, Frankreich

Dauer: 2 h 22 min

Verfügbarkeit: Aus Gründen des Jugendschutzes steht der Film nur zwischen 20 und 6 Uhr zur Verfügung.

Ansehen auf Play SRF

2. «Das Boot ist voll» – Dramaklassiker aus der Schweiz

Aus einem deutschen Transportzug, der durch die Schweiz fährt, kann eine kleine Gruppe fliehen. Doch die hiesigen Behörden verweigern ihnen das Asyl.

«Das Boot ist voll» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 1980

Land: Deutschland, Österreich, Schweiz

Dauer: 1 h 41 min

Ansehen auf Play SRF

Das Schweizer Drama aus dem Jahr 1981 zeigt, wie Flüchtlinge während des Zweiten Weltkriegs an der Grenze zur Schweiz abgewiesen wurden – mit dem zynischen Verweis, das Boot sei voll. Der Film von Regisseur Markus Imhoof («More Than Honey») wurde in Cannes ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert.

3. «Akte Grüninger» – aus reiner Menschlichkeit gegen das Gesetz

Im Rheintal helfen breite Teile der Bevölkerung Kriegsflüchtlingen dabei, in die Schweiz zu gelangen. Und das, obwohl die Schweizer Grenze 1939 für Flüchtlinge geschlossen ist. Der St. Galler Kantonspolizei-Kommandant Paul Grüninger duldet das Hilfssystem nicht nur, sondern unterstützt es aktiv.

Legende: Zivilcourage in Kriegszeiten Paul Grüninger (gespielt von Stefan Kurt) wurde vom Dienst suspendiert und geriet beruflich wie sozial ins Abseits. SRF/Nikkol Rot

Doch seine Zivilcourage wird Grüninger zum Verhängnis: 1939 wird er des Amtes enthoben, 1940 wegen Amtspflichtverletzung und Urkundenfälschung verurteilt. Bis zu seinem Tod 1972 lebt er mit seiner Familie in ärmlichen Verhältnissen und wird erst Ende der Neunzigerjahre rehabilitiert.

«Akte Grüninger» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 2013

Land: Schweiz, Österreich

Dauer: 1 h 36 min

Ansehen auf Play SRF

4. «Siebzehn» – Kurzdokumentarfilm über Partisanin Antonietta

Unter konstanter Lebensgefahr transportiert Antonietta Lebensmittel, Waffen und Nachrichten zu einer Gruppe von Widerstandskämpfern in die Berge.

«Siebzehn» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 2023

Land: Schweiz

Dauer: 17 Minuten

Ansehen auf Play SRF

Im eindrücklichen Kurzdokumentarfilm von Thomas Horat («Wätterschmöcker») erzählt sie heute, im Alter von 95 Jahren, von ihrer gefährlichen Mission.

5. «Mein Kriegswinter» – Einblicke in den niederländischen Widerstand

Der 14-jährige Michiel wohnt in einem niederländischen Dorf, das von den Deutschen besetzt wird. Er träumt davon, sich dem Widerstand anzuschliessen und erhält bald die Möglichkeit, sich zu bewähren: Denn ein britischer Pilot, der in der Nähe des Dorfes abgestürzt ist, braucht seine Hilfe.

«Mein Kriegswinter» auf einen Blick Box aufklappen Box zuklappen Jahr: 2008

Land: Niederlande

Dauer: 1 h 43 min

Ansehen auf Play SRF

Michiels kindliche Vorstellung von Heldentum wird auf eine harte Probe gestellt, als er zwischen der Rettung des britischen Piloten und seiner Familie entscheiden muss.