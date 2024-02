Hollywood in den 50er-Jahren und sein grösster weiblicher Star: Marilyn Monroe. Hinter der glamourösen Fassade verbirgt sich eine einsame Seele, auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Der Tod der Diva in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1962 erschüttert weltweit.

Die offizielle Todesursache: eine Überdosis an Schlaftabletten, also «wahrscheinlich Suizid». Auch nach mehr als sechzig Jahren sind die Zweifel geblieben. Wenn es aber kein Selbstmord war, was war es dann? Eine Doku möchte dem Cold Case auf den Zahn fühlen.

Wer ist Marilyn Monroe?

Geboren am 1. Juni, 1926, wird sie später auf den Namen Norma Jeane Baker getauft. Als Kind kommt Norma zu elf verschiedene Pflegefamilien. In mindestens einer Pflegestelle wird sie sexuell missbraucht.

Legende: Norma Jeane Baker mit ihrer Mutter Gladys Pearl Baker. Dokumentation: Cold Case Geschichte – Tod einer Ikone

Als Teenagerin fasst sie den Entschluss, ein grosser Star zu werden. Fast über Nacht wird sie zum viel gebuchten Model und zur Marilyn Monroe. Der kometenhafte Aufstieg ist ein Paradebeispiel für «The American Way of Life». Sie wird zum Hollywoodstar und Sexsymbol, das auch John F. Kennedy und seinen Bruder Robert in ihren Bann zieht. Man munkelt, Monroe habe mit beiden Brüdern eine Affäre.

Sie ist zwar der hellste Stern am Hollywood-Himmel, doch die Aufmerksamkeit hat auch ihre Schattenseiten. Marilyn wird tablettenabhängig, ohne Beruhigungs- und Aufputschmittel hält sie dem Druck der Branche nicht stand. Sie leidet unter Depressionen, ist suizidal und überdosiert mehrmals.

Neben dem Druck der Branche und einer turbulenten Kindheit, trüben drei unglückliche Ehen und ein unerfüllter Kinderwunsch ihren Erfolg. Ein Suizid liegt also nahe, warum dann die Zweifel?

1 / 3 Legende: Sexsymbol Ein Bild von Marilyn Monroe aus den späten 40er-Jahren. Keystone/AP Photo 2 / 3 Legende: Hollywood-Star 1956: Marilyn Monroe am Set von «Der Prinz und die Tänzerin». Keystone/AP Photo 3 / 3 Legende: Gut vernetzt 1959: Marilyn Monroe und Ronald Reagan, der später der 40. Präsident von den Vereinigten Staaten Amerikas wurde. Keystone/AP Photo

Die Todesumstände von Marilyn Monroe

Die Polizei wird erst sechs Stunden nach dem später ermittelten Todeszeitpunkt gerufen. Als sie am Tatort ankommt, deutet vieles auf einen Einbruch hin. Die Terrassentür ist eingeschlagen, die nackte Leiche liegt auf dem Bauch.

Gleichzeitig wirkt vieles seltsam arrangiert. Auf dem Nachttisch liegen leere Pillendosen. Eine Abschiedsnotiz wird nicht gefunden. Auch das Fehlen eines Wasserglases, womit sie die Pillen hätte herunterschlucken können, ist auffällig. In der Hand hält sie einen Telefonhörer.

Später wird bei der Obduktion gepfuscht, Gewebeproben werde vernichtet und notwendige Untersuchungen nicht gemacht. In ihrem Magen lassen sich keine Tablettenrückstände feststellen.

Wer vielleicht mehr weiss und sich somit verdächtig macht

Haushälterin Eunice Murray: Sie ruft die Rettungsdienste und Dr. Ralph Greenson. Auffällig ist, dass sie ihre Aussagen später immer wieder ändern wird. Angeblich hat sie sogar Wäsche gewaschen, während Marilyn tot auf dem Bett lag.

Starpsychiater Dr. Ralf Greenson: Er hat Marilyn in dem Monat vor ihrem Tod jeden Tag behandelt und war auch kurz vor ihrem Tod auf Monroes Anwesen. Greenson hat in der UCLA eine Geheimakte zu Monroe eingelagert, die bis 2039 unter Verschluss steht.

John F. Kennedy und Robert Kennedy: Das Geburtstagsständchen an JFKs Geburtstag legt nahe, dass sie sich nahestehen. Es wird spekuliert, dass Marilyn für die Brüder eine tickende Zeitbombe ist, da sie einflussreiche Kontakte hat und angeblich Staatsgeheimnisse kennt. Die Gerüchte um die Affären sind den Brüdern ein zusätzlicher Dorn im Auge.