Immer wieder überraschen Persönlichkeiten, die man eigentlich gar nicht mit dem Musikbusiness in Verbindung bringt, mit gesanglichen Darbietungen.

Bundesrätin verzückt das TV-Publikum

Als amtierende Bundespräsidentin wagte sich Micheline Calmy-Rey im Westschweizer Fernsehen ans Mikrofon. Das Lampenfieber, von dem sie im Nachhinein zu berichten wusste, war ihr dabei nicht anzumerken. Ihr Chanson wurde vom Studiopublikum frenetisch bejubelt.

01:31 Video Micheline Calmy-Rey begeistert das Publikum Aus Gipfelstürmer vom 13.10.2012. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Tonleiter rauf statt Piste runter

Der Abfahrts-Olympiasieger und spätere Ski-Kommentator Bernhard Russi war bereits während seiner Zeit als aktiver Sportler in den 1970er Jahren bei Herr und Frau Schweizer unglaublich populär. Ein Abstecher auf die Showbühne war da naheliegend. Russis Lied «Winter isch kei Winter ohni Schnee» erklang am 31. Dezember 1978 im Silvesterprogramm von SRF.

04:08 Video Bernhard Russi als Sänger (1978) Aus Archivperlen vom 29.12.2016. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 8 Sekunden.

Nati mit viel Vorstellungkraft

Ohne jegliche Vorankündigung tauchte kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie eine Aufnahme der singenden Schweizer Fussball-Nati auf. Die Version von John Lennons Friedenshymne «Imagine» war dem Teamgeist der von Vladimir Petkovic gecoachten Equipe offensichtlich zuträglich. Ein Jahr später spielte sich die Nati an der EURO sensationell bis in den Viertelfinal.

03:03 Video Die Schweizer Nati singt für einen guten Zweck Aus Sport-Clip vom 26.03.2020. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 3 Sekunden.

Redaktioneller Jubiläums-Hit

Die 500. Ausgabe ist ein Meilenstein. Das dachten sich 1986 auch die Macher der Sendung «sportpanorama» – und formierten einen Chor aus dem Moderatoren-Team, unter anderem mit Beni Turnheer und Matthias Hüppi. Auch Sendungschef Martin Furgler – Hüppis Onkel und Bruder von alt Bundesrat Kurt Furgler – sang das eigens fürs Jubiläum komponierte Lied inbrünstig mit.

03:24 Video «Weisch no?»: Hüppi und Co. singen dem «sportpanorama» ein Ständchen Aus Sport-Clip vom 30.12.2021. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 24 Sekunden.

Showbusiness statt Midlife Crisis

Auf ein Vierteljahrhundert solide und vom Fernsehpublikum geschätzte Arbeit konnte Heiri Müller zurückblicken, als er sich 2007 zum grossen Schnitt entschied. Ab da gab es von ihm öffentliche Auftritte nur noch singend und Gitarre spielend. Fehlenden Mut konnte dem damals über 50-Jährigen niemand unterstellen – und allen Unkenrufen zum Trotz gibt er bis heute Konzerte.

01:53 Video Showbusiness statt Midlife Crisis Aus Gipfelstürmer vom 05.10.2013. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Ein (Rapper-)Leben vor dem Kassensturz

Als 1983 erstmals eine Rap-Welle auf die Schweiz überschwappte, inspirierte der neue Stil auch den späteren Kassensturz-Moderator Ueli Schmezer. Mit einer Mundart-Version des Genre-Klassikers «The Message» von Grandmaster Flash wagte sich der damals knapp 23-Jährige vors Fernsehpublikum. Als Bühne diente die von ihm selbst moderierte Musiksendung «Here we go».

02:06 Video Rapper Ueli Schmezer (1983) Aus Archivperlen vom 07.02.2017. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.

«Beni Ramazotti» gibt sich die Ehre

In der Musiksendung «Takito» standen normalerweise internationale Musikstars auf der Bühne. Für noch mehr Aufsehen sorgten allerdings die Momente, in denen Promis zum Mikrofron griffen, die man eigentlich in ganz anderen Rollen kannte.