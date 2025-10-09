Hecht-Fans aufgepasst: Die Band ist mit ihrem neuen Album «Lovers» auf Tour und tritt am Freitag, den 24. Oktober 2025 im Nordportal Baden auf. Du hast noch keine Tickets? Dann nimm an unserer Ticketverlosung teil!

Tanze im Norportal Baden zu den Hits von Hecht

Gewinnen kannst du zwei Tickets für dich und deine Begleitperson im ausverkauften Nordportal Baden. Fülle dafür bis zum 17. Oktober 2025 um 12.00 Uhr das Verlosungsformular aus. Mit etwas Glück tanzt du bald live zu den Hits von Hecht.

Wir drücken die Daumen!

Die Gewinner:innen werden vom SRF Ticketing benachrichtigt.