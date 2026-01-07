Auf dem Münsterplatz in Basel erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm, das Sie tief in die Audio-Welt von SRF eintauchen lässt. Hören Sie je eine Folge der drei Formate «Input»,«Female Music Special» und «Dini Mundart» live auf der Bühne vor Ort oder nehmen Sie an einer spannenden Führung teil. Dabei zeigen wir Ihnen Orte in Basel, die das Radioschaffen von SRF und die Basler Geschichte erlebbar machen. Als Tourguides sind bekannte SRF-Persönlichkeiten im Einsatz.
Inhaltsverzeichnis
- Bühnenprogramme
- Führungen
- Silent Disco
Bühnenprogramme im Detail
Die Live-Aufzeichnungen der Podcasts dauern zwischen 30 und 45 Minuten und finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Erleben Sie «Dini Mundart» und «Input» im Silent-Entertainment-Stil mit Kopfhörern, das «Female Music Special» über Lautsprecher.
Meine Sprache: «Dini Mundart» live, 18.30–19.00 Uhr
Wie spricht Basel heute? Junge Generation, Tradition und Fasnacht prägen den Dialekt. Erkunden Sie mit SRF «Dini Mundart»-Host Markus Gasser sowie den Talk-Gästen Flo Baeriswyl und Felix Rudolf von Rohr Ihren Dialekt.
Mein Podcast: «Input» live, 19.30–20.00 Uhr
Von der Handnotiz zur Sprachnachricht: Wie überbrücken wir den Generationen-Gap im Berufsalltag? Werden Sie Teil des Podcasts mit SRF «Input»-Host Beatrice Gmünder und erleben Sie eine halbe Stunde, die verbindet statt trennt.
Meine Musik: «Female Music Special» live, 20.45–21.30 Uhr
Wie wird aus einem Traum eine Musikkarriere? Die Basler Sängerin Miss C-Line gibt Einblicke in ihr Leben als Künstlerin. SRF Virus-Host Mira Weingart führt durch das Format, das talentierte Schweizer Künstlerinnen vorstellt.
Mein Radio-Ort: Führungen im Detail
Die Führungen dauern jeweils 30 Minuten und finden mehrfach am Abend statt. Es können maximal 30 Personen je Startzeit teilnehmen.
Basel als Frauenstimmrechts-Pionierin
Tauchen Sie mit Nina Gygax und Laura Baldini (Regionaljournal Basel) in die Frauenstimmrechts-Strassenumfrage von Heidi Abel aus dem Jahr 1963 ein.
- Startzeiten: 18.15 Uhr, 19.30 Uhr, 20.45 Uhr und 22.00 Uhr
FCB-Meisterfeier in Basel
Schlendern Sie mit Jeff Baltermia und Fabian Frei zum legendären Meisterfeier-Balkon.
- Startzeiten: 18.45 Uhr, 20.00 Uhr, 21.15 Uhr und 22.30 Uhr
Picasso-Wunder von Basel
Rajan Autze (Leiter Publizistik Kultur SRF a. i.) spaziert mit Ihnen zum Kunstmuseum und erzählt spannende Hintergründe zur weltweit einmaligen Volksabstimmung «Picasso-Wunder». 1967 entschied sich das Basler Stimmvolk für den Ankauf von zwei Picasso-Bildern im Wert von 6 Millionen Schweizer Franken.
- Startzeiten: 19.15 Uhr, 20.30 Uhr, 21.45 Uhr und 23.00 Uhr
Tanzen in der Silent Disco
Sie wollen die Museumsnacht zur späten Stunde ausklingen lassen? Auch hierfür haben wir gesorgt. In unserer Silent Disco empfängt Sie DJ Ape Smile (Alpcan Özkul, SRF-Mitarbeiter) mit Hip-Hop, House und Hits. Zudem nimmt der «Nachtexpress» Ihre Musikwünsche entgegen.
Nebst guter Musik ist auch für Getränke gesorgt: Während der Museumsnacht versorgt Sie das Coffee Bike der SRG Region Basel kostenlos mit Kaffee und heisser Schokolade.
Bis bald auf dem Münsterplatz, wir freuen uns auf Sie!
Tickets und Anreise
Tickets für die Museumsnacht in Basel können im Vorfeld direkt über die Eventwebseite gekauft werden. Für die Anreise empfehlen wir den öffentlichen Verkehr:
- 15 Minuten zu Fuss ab dem Bahnhof Basel SBB
- 5 Minuten zu Fuss ab der Haltestelle «Bankverein», die vom Bahnhof Basel SBB mit den Trams 2, 8, 10 oder 11 erreichbar ist
Parkplätze finden Sie im Parkhaus «Kunstmuseum».