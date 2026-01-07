Am 23. Januar 2026 findet in Basel die Museumsnacht statt.

Am Freitag, 23. Januar 2026 ist es bereits zum 25. Mal so weit: Verschiedene Basler Museen verlängern ihre Öffnungszeiten bis tief in die Nacht. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der SRG Region Basel ist SRF als Gastinstitution an der Museumsnacht Basel unter dem Motto «Mein SRF live» mit dabei.

Auf dem Münsterplatz in Basel erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm, das Sie tief in die Audio-Welt von SRF eintauchen lässt. Hören Sie je eine Folge der drei Formate «Input»,«Female Music Special» und «Dini Mundart» live auf der Bühne vor Ort oder nehmen Sie an einer spannenden Führung teil. Dabei zeigen wir Ihnen Orte in Basel, die das Radioschaffen von SRF und die Basler Geschichte erlebbar machen. Als Tourguides sind bekannte SRF-Persönlichkeiten im Einsatz.

Inhaltsverzeichnis Box aufklappen Box zuklappen Bühnenprogramme

Führungen

Silent Disco

Bühnenprogramme im Detail

Die Live-Aufzeichnungen der Podcasts dauern zwischen 30 und 45 Minuten und finden zu unterschiedlichen Zeiten statt. Erleben Sie «Dini Mundart» und «Input» im Silent-Entertainment-Stil mit Kopfhörern, das «Female Music Special» über Lautsprecher.

Meine Sprache: «Dini Mundart» live, 18.30–19.00 Uhr

Wie spricht Basel heute? Junge Generation, Tradition und Fasnacht prägen den Dialekt. Erkunden Sie mit SRF «Dini Mundart»-Host Markus Gasser sowie den Talk-Gästen Flo Baeriswyl und Felix Rudolf von Rohr Ihren Dialekt.

Mein Podcast: «Input» live, 19.30–20.00 Uhr

Von der Handnotiz zur Sprachnachricht: Wie überbrücken wir den Generationen-Gap im Berufsalltag? Werden Sie Teil des Podcasts mit SRF «Input»-Host Beatrice Gmünder und erleben Sie eine halbe Stunde, die verbindet statt trennt.

Meine Musik: «Female Music Special» live, 20.45–21.30 Uhr

Wie wird aus einem Traum eine Musikkarriere? Die Basler Sängerin Miss C-Line gibt Einblicke in ihr Leben als Künstlerin. SRF Virus-Host Mira Weingart führt durch das Format, das talentierte Schweizer Künstlerinnen vorstellt.

Mein Radio-Ort: Führungen im Detail

Die Führungen dauern jeweils 30 Minuten und finden mehrfach am Abend statt. Es können maximal 30 Personen je Startzeit teilnehmen.

Basel als Frauenstimmrechts-Pionierin

Tauchen Sie mit Nina Gygax und Laura Baldini (Regionaljournal Basel) in die Frauenstimmrechts-Strassenumfrage von Heidi Abel aus dem Jahr 1963 ein.

Startzeiten: 18.15 Uhr, 19.30 Uhr, 20.45 Uhr und 22.00 Uhr

FCB-Meisterfeier in Basel

Schlendern Sie mit Jeff Baltermia und Fabian Frei zum legendären Meisterfeier-Balkon.

Startzeiten: 18.45 Uhr, 20.00 Uhr, 21.15 Uhr und 22.30 Uhr

Picasso-Wunder von Basel

Rajan Autze (Leiter Publizistik Kultur SRF a. i.) spaziert mit Ihnen zum Kunstmuseum und erzählt spannende Hintergründe zur weltweit einmaligen Volksabstimmung «Picasso-Wunder». 1967 entschied sich das Basler Stimmvolk für den Ankauf von zwei Picasso-Bildern im Wert von 6 Millionen Schweizer Franken.

Startzeiten: 19.15 Uhr, 20.30 Uhr, 21.45 Uhr und 23.00 Uhr

Tanzen in der Silent Disco

Sie wollen die Museumsnacht zur späten Stunde ausklingen lassen? Auch hierfür haben wir gesorgt. In unserer Silent Disco empfängt Sie DJ Ape Smile (Alpcan Özkul, SRF-Mitarbeiter) mit Hip-Hop, House und Hits. Zudem nimmt der «Nachtexpress» Ihre Musikwünsche entgegen.

Nebst guter Musik ist auch für Getränke gesorgt: Während der Museumsnacht versorgt Sie das Coffee Bike der SRG Region Basel kostenlos mit Kaffee und heisser Schokolade.

Bis bald auf dem Münsterplatz, wir freuen uns auf Sie!