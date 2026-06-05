HECHT erfüllen sich einen lang gehegten Traum: Am 12. Juni 2027 spielt die Mundart-Pop-Band ihr bisher grösstes Konzert im Letzigrund in Zürich. Dort, wo sonst internationale Superstars auftreten, feiern Stefan Buck und seine Bandkollegen gemeinsam mit knapp 50'000 Fans einen unvergesslichen Abend.

Der Weg dorthin begann im Jahr 2011 vor rund 100 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Zürcher Bar La Catrina. Kurz darauf wurde die Band als «SRF 3 Best Talent» ausgezeichnet. Seither hat sich HECHT zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Livebands der Schweiz entwickelt.

Nun folgt der nächste Schritt: Am 12. Juni 2027 spielt die Mundart-Pop-Band im ausverkauften Letzigrund. Hier hast du die Chance, ein Ticket für dich und deine Begleitung zu ergattern. Einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück bist du dabei.

Hier findest du die Teilnahmebedingungen für Wettbewerbe und Verlosungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden direkt informiert.