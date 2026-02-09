Bald trifft sich wieder das Who is Who der Schweizer Musikszene: Am 19. März werden bekannte Schweizer Artists und inspirierende Newcomer:innen gefeiert. Mit Radio SRF 3 bist du ganz nah dran – mach bei der Verlosung mit und erlebe die grösste Schweizer Musikpreisverleihung live vor Ort.

Live an vorderster Front bei den Swiss Music Awards dabei

Bald schon unter die Stars der Schweizer Musikszene mischen? Zur neuesten Schweizer Musik mit der Hecht-Crew die Hüften schwingen oder mit Joya Marleen das neue Lieblingsselfie schiessen?

Wenn dich das anspricht, dann aufgepasst: Radio SRF 3 verlost exklusive Sitzplatztickets für die Swiss Music Awards am 19. März 2026 im Hallenstadion Zürich. Nimm jetzt teil und mit etwas Glück bist du bald live dabei.

Die Verlosung läuft bis zum 2. März 2026.

Wir wünschen dir viel Glück!

Die Gewinner:innen werden per E-Mail vom SRF -Ticketing benachrichtigt.