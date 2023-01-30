Von einem barrierefreien Internet profitieren nicht nur Menschen mit Sehbehinderungen, Hörbehinderungen sowie motorischen oder kognitiven Behinderungen. Es hilft auch Menschen mit temporären oder altersbedingten Einschränkungen. Um all ihnen die Teilhabe an den Inhalten und Aktivitäten zu ermöglichen und zu vereinfachen, gestaltet SRF die eigenen Web- und Onlineangebote barrierearm.
Benutzerfreundliche Gestaltung
Punkto Barrierefreiheit hält sich SRF an internationale Standards und trägt der Gestaltung der Angebote Sorge. Ganz oben an steht dabei die Benutzerfreundlichkeit – und zwar für alle User:innen, unabhängig von ihren Fähigkeiten. Entsprechend sorgt SRF für:
- Gute Lesbarkeit von Text auf der Hintergrundfarbe
- Hervorhebungen von Text nicht allein durch Farbe, sondern zusätzlich durch Markierungen wie Unterstreichungen oder Fettungen
- Mindestgrössen für Schriften
- Textalternativen für Bilder, Grafiken, Videos und Audios
- Videos in Gebärdensprache
- Verständliche, einfache Sprache
- Klare und einfache Struktur der Webseiten
Teilhabe dank spezieller Hilfsmittel
Blinde und sehbehinderte Menschen können sich die Webseiten mittels einer speziellen Software vorlesen und beschreiben lassen. Ausserdem ist srf.ch so programmiert, dass Zusatzgeräte die Webtexte in Brailleschrift zum Ertasten ausgeben können.