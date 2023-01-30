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Für alle Barrierearme Webseiten

SRF legt Wert auf einen möglichst barrierefreien Zugang zum Web- und Onlineangebot. Nutzerinnen und Nutzer sollen dieses unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten verwenden können – und genau dafür ergreift SRF verschiedene Massnahmen. Denn SRF ist ein Medienhaus für alle.

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Diverse Geräte von Laptop bis Mobiltelefon, auf denen SRF-Inhalten angezeigt werden
Legende: SRF

Von einem barrierefreien Internet profitieren nicht nur Menschen mit Sehbehinderungen, Hörbehinderungen sowie motorischen oder kognitiven Behinderungen. Es hilft auch Menschen mit temporären oder altersbedingten Einschränkungen. Um all ihnen die Teilhabe an den Inhalten und Aktivitäten zu ermöglichen und zu vereinfachen, gestaltet SRF die eigenen Web- und Onlineangebote barrierearm.

Benutzerfreundliche Gestaltung

Punkto Barrierefreiheit hält sich SRF an internationale Standards und trägt der Gestaltung der Angebote Sorge. Ganz oben an steht dabei die Benutzerfreundlichkeit – und zwar für alle User:innen, unabhängig von ihren Fähigkeiten. Entsprechend sorgt SRF für:

  • Gute Lesbarkeit von Text auf der Hintergrundfarbe
  • Hervorhebungen von Text nicht allein durch Farbe, sondern zusätzlich durch Markierungen wie Unterstreichungen oder Fettungen
  • Mindestgrössen für Schriften
  • Textalternativen für Bilder, Grafiken, Videos und Audios
  • Videos in Gebärdensprache
  • Verständliche, einfache Sprache
  • Klare und einfache Struktur der Webseiten

Teilhabe dank spezieller Hilfsmittel

Blinde und sehbehinderte Menschen können sich die Webseiten mittels einer speziellen Software vorlesen und beschreiben lassen. Ausserdem ist srf.ch so programmiert, dass Zusatzgeräte die Webtexte in Brailleschrift zum Ertasten ausgeben können.

Anleitungen

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Play SRF: Hilfe für Menschen mit Sehbehinderung

So schalten Sie Untertitel auf srf.ch und Play SRF ein

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