SRF legt Wert auf einen möglichst barrierefreien Zugang zum Web- und Onlineangebot. Nutzerinnen und Nutzer sollen dieses unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten verwenden können – und genau dafür ergreift SRF verschiedene Massnahmen. Denn SRF ist ein Medienhaus für alle.

Von einem barrierefreien Internet profitieren nicht nur Menschen mit Sehbehinderungen, Hörbehinderungen sowie motorischen oder kognitiven Behinderungen. Es hilft auch Menschen mit temporären oder altersbedingten Einschränkungen. Um all ihnen die Teilhabe an den Inhalten und Aktivitäten zu ermöglichen und zu vereinfachen, gestaltet SRF die eigenen Web- und Onlineangebote barrierearm.

Benutzerfreundliche Gestaltung

Punkto Barrierefreiheit hält sich SRF an internationale Standards und trägt der Gestaltung der Angebote Sorge. Ganz oben an steht dabei die Benutzerfreundlichkeit – und zwar für alle User:innen, unabhängig von ihren Fähigkeiten. Entsprechend sorgt SRF für:

Gute Lesbarkeit von Text auf der Hintergrundfarbe

Hervorhebungen von Text nicht allein durch Farbe, sondern zusätzlich durch Markierungen wie Unterstreichungen oder Fettungen

Mindestgrössen für Schriften

Textalternativen für Bilder, Grafiken, Videos und Audios

Videos in Gebärdensprache

Verständliche, einfache Sprache

Klare und einfache Struktur der Webseiten

Teilhabe dank spezieller Hilfsmittel

Blinde und sehbehinderte Menschen können sich die Webseiten mittels einer speziellen Software vorlesen und beschreiben lassen. Ausserdem ist srf.ch so programmiert, dass Zusatzgeräte die Webtexte in Brailleschrift zum Ertasten ausgeben können.