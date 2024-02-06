Von der «Tagesschau»-Hauptausgabe bis zu Kinder- und Jugendsendungen – SRF zeigt viele Sendungen übersetzt in Gebärdensprache. So aufbereitet können gehörlose Menschen das TV-Angebot ebenfalls nutzen. SRF ist dies ein Anliegen, denn SRF ist ein Medienhaus für alle.

Sendungen und mehr in Gebärdensprache

Alle Videos in Gebärdensprache auf Play SRF

2025 hat SRF insgesamt 498 TV-Stunden in Gebärdensprache ausgestrahlt. Ein grosser Teil davon, 185 Stunden, entfällt auf Newssendungen. Für die Aufnahmen der Hauptausgabe der «Tagesschau» zum Beispiel ist jeweils eine Gebärdensprachdolmetscherin oder ein -dolmetscher im Studio, um das Gesprochene live zu übersetzen.





Unsere Angebote in Gebärdensprache

1. Highlight

Legende: SRF

«Maloney» – die erste vollumfängliche SRF-Serie in Gebärdensprache

2. Unser Vorabend-Programm in Gebärdensprache

Legende: SRF

«Schweiz aktuell» in Gebärdensprache

Montags bis freitags um 19 Uhr im Livestream auf Play SRF unter srf.ch/gebaerdensprache oder via HbbTV

Jeweils um 20.30 Uhr auf SRF info

Zeitversetzt hier auf Play SRF

Legende: SRF

Hauptausgabe der «Tagesschau» in Gebärdensprache

Täglich um 19.30 Uhr auf SRF info

Parallel im Livestream auf Play SRF unter srf.ch/gebaerdensprache oder via HbbTV

Zeitversetzt hier auf Play SRF

Legende: SRF

«SRF Meteo» in Gebärdensprache

Täglich um 19.55 Uhr auf SRF info

Parallel im Livestream auf Play SRF unter srf.ch/gebaerdensprache oder via HbbTV

Zeitversetzt hier auf Play SRF

Legende: SRF

«SRF Börse» in Gebärdensprache

Montags bis freitags um 19.25 Uhr im Livestream auf Play SRF unter srf.ch/gebaerdensprache oder via HbbTV

Jeweils um 20.50 Uhr auf SRF info

Zeitversetzt hier auf Play SRF

3. Regelmässige Angebote in Gebärdensprache

Legende: SRF

«Puls» in Gebärdensprache

Sonntags um 8.50 Uhr auf SRF 1

Zeitversetzt hier auf Play SRF

Legende: SRF

«Puls Check» in Gebärdensprache

Zweimal im Monat, sonntags, etwa 10.30 Uhr auf SRF info

Zeitgleich hier auf Play SRF

Legende: SRF

«Kassensturz» in Gebärdensprache

Samstags um 9 Uhr auf SRF 1

Zeitversetzt hier auf Play SRF

Legende: SRF

«Rundschau» in Gebärdensprache

Mittwochs um 20.05 Uhr im Livestream auf Play SRF unter srf.ch/gebaerdensprache oder via HbbTV

Donnerstags um 8.05 Uhr auf SRF info

Zeitversetzt hier auf Play SRF

Legende: SRF

«Einstein» in Gebärdensprache

Sonntags um 10.50 Uhr auf SRF info

Zeitversetzt hier auf Play SRF

Legende: SRF

«Abstimmungsarena» in Gebärdensprache

Freitags um 22.25 Uhr auf SRF info

(nur an ausgewählten Terminen vor nationalen Abstimmungen)

(nur an ausgewählten Terminen vor nationalen Abstimmungen) Zeitversetzt hier auf Play SRF

Legende: SRF

«Mitenand» in Gebärdensprache

Donnerstags um 9.20 Uhr auf SRF info

Zeitversetzt hier auf Play SRF

Legende: SRF

«Signes» – die Sendung in Gebärdensprache

Jeweils am letzten Samstag im Monat um 8.30 Uhr auf SRF 1

Bereits am Freitagabend um 17 Uhr hier auf Play SRF

Legende: «Reporter» in Gebärdensprache wird von gehörlosen Gebärdensprachdolmetschenden übersetzt. SRF

«Reporter» in Gebärdensprache

Unregelmässig, mittwochs, jeweils ab 17 Uhr hier auf Play SRF

Donnerstags, etwa 9 Uhr auf SRF info (Startzeiten unterschiedlich)

Legende: «rec.» in Gebärdensprache wird von gehörlosen Gebärdensprachdolmetschenden übersetzt. SRF

«rec.» in Gebärdensprache

Unregelmässig, mittwochs, jeweils ab 17 Uhr hier auf Play SRF

Donnerstags, etwa 9 Uhr auf SRF info (Startzeiten unterschiedlich)

Legende: «Mona mittendrin» in Gebärdensprache wird von gehörlosen Gebärdensprachdolmetschenden übersetzt. SRF

«Mona mittendrin» in Gebärdensprache

Einmal pro Monat, mittwochs, ab 17 Uhr hier auf Play SRF

Donnerstags, etwa 9 Uhr auf SRF info (Startzeiten unterschiedlich)

Ansprachen des Bundesrats in Gebärdensprache

4. Kinder- und Jugendsendungen in Gebärdensprache

Legende: SRF

«SRF Kids News» in Gebärdensprache

Freitags um 17 Uhr hier auf Play SRF

Legende: SRF

«Clip & klar» in Gebärdensprache

Einmal pro Monat auf hier auf Play SRF

«Helveticus» in Gebärdensprache

Alle Kinder & Jugendsendungen in Gebärdensprache

Tägliche Livestreams in Gebärdensprache Box aufklappen Box zuklappen Play SRF bietet täglich Livestreams von Sendungen in Gebärdensprache. Sie sind auf srf.ch/gebaerdensprache, in der Play SRF App unter «Gebärdensprache» oder auch via HbbTV zu sehen.



Abrufbar sind folgende Sendungen: «Schweiz aktuell» in Gebärdensprache

Montag bis Freitag, 19 Uhr

Montag bis Freitag, 19 Uhr «Tagesschau» in Gebärdensprache

Täglich um 19.30 Uhr

Täglich um 19.30 Uhr «Meteo» in Gebärdensprache

Täglich um 19.55 Uhr

Täglich um 19.55 Uhr «Rundschau» in Gebärdensprache

Mittwochs, 20.05 Uhr

Mittwochs, 20.05 Uhr «SRF Börse» in Gebärdensprache

Montag bis Freitag, 19.25 Uhr Erklärvideo: «Wo finde ich die Livestreams?» (2021)

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