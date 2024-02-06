Alle Videos in Gebärdensprache auf Play SRF
2025 hat SRF insgesamt 498 TV-Stunden in Gebärdensprache ausgestrahlt. Ein grosser Teil davon, 185 Stunden, entfällt auf Newssendungen. Für die Aufnahmen der Hauptausgabe der «Tagesschau» zum Beispiel ist jeweils eine Gebärdensprachdolmetscherin oder ein -dolmetscher im Studio, um das Gesprochene live zu übersetzen.
Unsere Angebote in Gebärdensprache
1. Highlight
«Maloney» – die erste vollumfängliche SRF-Serie in Gebärdensprache
2. Unser Vorabend-Programm in Gebärdensprache
«Schweiz aktuell» in Gebärdensprache
- Montags bis freitags um 19 Uhr im Livestream auf Play SRF unter srf.ch/gebaerdensprache oder via HbbTV
- Jeweils um 20.30 Uhr auf SRF info
- Zeitversetzt hier auf Play SRF
Hauptausgabe der «Tagesschau» in Gebärdensprache
- Täglich um 19.30 Uhr auf SRF info
- Parallel im Livestream auf Play SRF unter srf.ch/gebaerdensprache oder via HbbTV
- Zeitversetzt hier auf Play SRF
«SRF Meteo» in Gebärdensprache
- Täglich um 19.55 Uhr auf SRF info
- Parallel im Livestream auf Play SRF unter srf.ch/gebaerdensprache oder via HbbTV
- Zeitversetzt hier auf Play SRF
«SRF Börse» in Gebärdensprache
- Montags bis freitags um 19.25 Uhr im Livestream auf Play SRF unter srf.ch/gebaerdensprache oder via HbbTV
- Jeweils um 20.50 Uhr auf SRF info
- Zeitversetzt hier auf Play SRF
3. Regelmässige Angebote in Gebärdensprache
«Puls» in Gebärdensprache
- Sonntags um 8.50 Uhr auf SRF 1
- Zeitversetzt hier auf Play SRF
«Puls Check» in Gebärdensprache
- Zweimal im Monat, sonntags, etwa 10.30 Uhr auf SRF info
- Zeitgleich hier auf Play SRF
«Kassensturz» in Gebärdensprache
- Samstags um 9 Uhr auf SRF 1
- Zeitversetzt hier auf Play SRF
«Rundschau» in Gebärdensprache
- Mittwochs um 20.05 Uhr im Livestream auf Play SRF unter srf.ch/gebaerdensprache oder via HbbTV
- Donnerstags um 8.05 Uhr auf SRF info
- Zeitversetzt hier auf Play SRF
«Einstein» in Gebärdensprache
- Sonntags um 10.50 Uhr auf SRF info
- Zeitversetzt hier auf Play SRF
«Abstimmungsarena» in Gebärdensprache
- Freitags um 22.25 Uhr auf SRF info
(nur an ausgewählten Terminen vor nationalen Abstimmungen)
- Zeitversetzt hier auf Play SRF
«Mitenand» in Gebärdensprache
- Donnerstags um 9.20 Uhr auf SRF info
- Zeitversetzt hier auf Play SRF
«Signes» – die Sendung in Gebärdensprache
- Jeweils am letzten Samstag im Monat um 8.30 Uhr auf SRF 1
- Bereits am Freitagabend um 17 Uhr hier auf Play SRF
«Reporter» in Gebärdensprache
- Unregelmässig, mittwochs, jeweils ab 17 Uhr hier auf Play SRF
- Donnerstags, etwa 9 Uhr auf SRF info (Startzeiten unterschiedlich)
«rec.» in Gebärdensprache
- Unregelmässig, mittwochs, jeweils ab 17 Uhr hier auf Play SRF
- Donnerstags, etwa 9 Uhr auf SRF info (Startzeiten unterschiedlich)
«Mona mittendrin» in Gebärdensprache
- Einmal pro Monat, mittwochs, ab 17 Uhr hier auf Play SRF
- Donnerstags, etwa 9 Uhr auf SRF info (Startzeiten unterschiedlich)
Ansprachen des Bundesrats in Gebärdensprache
4. Kinder- und Jugendsendungen in Gebärdensprache
«SRF Kids News» in Gebärdensprache
- Freitags um 17 Uhr hier auf Play SRF
«Clip & klar» in Gebärdensprache
- Einmal pro Monat auf hier auf Play SRF
«Helveticus» in Gebärdensprache
Alle Kinder & Jugendsendungen in Gebärdensprache
Tägliche Livestreams in Gebärdensprache
Play SRF bietet täglich Livestreams von Sendungen in Gebärdensprache. Sie sind auf srf.ch/gebaerdensprache, in der Play SRF App unter «Gebärdensprache» oder auch via HbbTV zu sehen.
Abrufbar sind folgende Sendungen:
- «Schweiz aktuell» in Gebärdensprache
Montag bis Freitag, 19 Uhr
- «Tagesschau» in Gebärdensprache
Täglich um 19.30 Uhr
- «Meteo» in Gebärdensprache
Täglich um 19.55 Uhr
- «Rundschau» in Gebärdensprache
Mittwochs, 20.05 Uhr
- «SRF Börse» in Gebärdensprache
Montag bis Freitag, 19.25 Uhr
Hilfreiche Links
- Play SRF: Alle Sendungen im Überblick in der Rubrik «Gebärdensprache»,
auch direkt erreichbar unter srf.ch/gebaerdensprache
- Play SRF: Suchfunktion (unter anderem zeitlich eingrenzbar)
SRF-Community für Gehörlose und Hörende
Seit September 2020 gibt es die «Signes»-Facebookgruppe, die als Plattform für Gehörlose dient. Sie ermöglicht Gehörlosen und Hörenden, sich unabhängig von Zeit und Ort untereinander auszutauschen.