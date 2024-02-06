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Für gehörlose Menschen Sendungen und mehr in Gebärdensprache

Von der «Tagesschau»-Hauptausgabe bis zu Kinder- und Jugendsendungen – SRF zeigt viele Sendungen übersetzt in Gebärdensprache. So aufbereitet können gehörlose Menschen das TV-Angebot ebenfalls nutzen. SRF ist dies ein Anliegen, denn SRF ist ein Medienhaus für alle.

06.02.2024, 08:22

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Alle Videos in Gebärdensprache auf Play SRF

2025 hat SRF insgesamt 498 TV-Stunden in Gebärdensprache ausgestrahlt. Ein grosser Teil davon, 185 Stunden, entfällt auf Newssendungen. Für die Aufnahmen der Hauptausgabe der «Tagesschau» zum Beispiel ist jeweils eine Gebärdensprachdolmetscherin oder ein -dolmetscher im Studio, um das Gesprochene live zu übersetzen.

Unsere Angebote in Gebärdensprache

1. Highlight

Keyvisual von «Maloney» in Gebärdensprache
Legende: SRF

«Maloney» – die erste vollumfängliche SRF-Serie in Gebärdensprache

2. Unser Vorabend-Programm in Gebärdensprache

Keyvisual von «Schweiz aktuell» in Gebärdensprache
Legende: SRF

«Schweiz aktuell» in Gebärdensprache

Keyvisual «Tagesschau» in Gebärdensprache
Legende: SRF

Hauptausgabe der «Tagesschau» in Gebärdensprache

Keyvisual von «SRF Meteo» in Gebärdensprache
Legende: SRF

«SRF Meteo» in Gebärdensprache

Keyvisual von «SRF Börse» in Gebärdensprache
Legende: SRF

«SRF Börse» in Gebärdensprache

3. Regelmässige Angebote in Gebärdensprache

Keyvisual von «Puls in Gebärdensprache»
Legende: SRF

«Puls» in Gebärdensprache

Keyvisual von «Puls Check» in Gebärdensprache
Legende: SRF

«Puls Check» in Gebärdensprache

  • Zweimal im Monat, sonntags, etwa 10.30 Uhr auf SRF info
  • Zeitgleich hier auf Play SRF
Keyvisual vom «Kassensturz» in Gebärdensprache
Legende: SRF

«Kassensturz» in Gebärdensprache

Keyvisual der «Rundschau» in Gebärdensprache
Legende: SRF

«Rundschau» in Gebärdensprache

Keyvisual von «Einstein» in Gebärdensprache
Legende: SRF

«Einstein» in Gebärdensprache

Logo der Sendung 'Arena' von SRF mit dunkler Bühne und Lichtern.
Legende: SRF

«Abstimmungsarena» in Gebärdensprache

  • Freitags um 22.25 Uhr auf SRF info
    (nur an ausgewählten Terminen vor nationalen Abstimmungen)
  • Zeitversetzt hier auf Play SRF
Keyvisual von «Mitenand» in Gebärdensprache
Legende: SRF

«Mitenand» in Gebärdensprache

Hände in Gebärdensprache formen das Keyvisual von «Signes», darunter der Schriftzug.
Legende: SRF

«Signes» die Sendung in Gebärdensprache

  • Jeweils am letzten Samstag im Monat um 8.30 Uhr auf SRF 1
  • Bereits am Freitagabend um 17 Uhr hier auf Play SRF

Keyvisual von «SRF Reporter» in Gebärdensprache
Legende: «Reporter» in Gebärdensprache wird von gehörlosen Gebärdensprachdolmetschenden übersetzt. SRF

«Reporter» in Gebärdensprache

  • Unregelmässig, mittwochs, jeweils ab 17 Uhr hier auf Play SRF
  • Donnerstags, etwa 9 Uhr auf SRF info (Startzeiten unterschiedlich)
Keyvisual von «rec.» in Gebärdensprache
Legende: «rec.» in Gebärdensprache wird von gehörlosen Gebärdensprachdolmetschenden übersetzt. SRF

«rec.» in Gebärdensprache

  • Unregelmässig, mittwochs, jeweils ab 17 Uhr hier auf Play SRF
  • Donnerstags, etwa 9 Uhr auf SRF info (Startzeiten unterschiedlich)
Keyvisual von «Mona mittendrin» in Gebärdensprache
Legende: «Mona mittendrin» in Gebärdensprache wird von gehörlosen Gebärdensprachdolmetschenden übersetzt. SRF

«Mona mittendrin» in Gebärdensprache

  • Einmal pro Monat, mittwochs, ab 17 Uhr hier auf Play SRF
  • Donnerstags, etwa 9 Uhr auf SRF info (Startzeiten unterschiedlich)

Ansprachen des Bundesrats in Gebärdensprache

4. Kinder- und Jugendsendungen in Gebärdensprache

Keyvisual von «SRF Kids News» in Gebärdensprache
Legende: SRF

«SRF Kids News» in Gebärdensprache

Keyvisual von «Clip & klar» in Gebärdensprache
Legende: SRF

«Clip & klar» in Gebärdensprache

«Helveticus» in Gebärdensprache

Alle Kinder & Jugendsendungen in Gebärdensprache

Tägliche Livestreams in Gebärdensprache

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Play SRF bietet täglich Livestreams von Sendungen in Gebärdensprache. Sie sind auf srf.ch/gebaerdensprache, in der Play SRF App unter «Gebärdensprache» oder auch via HbbTV zu sehen.

Abrufbar sind folgende Sendungen:

  • «Schweiz aktuell» in Gebärdensprache
    Montag bis Freitag, 19 Uhr
  • «Tagesschau» in Gebärdensprache
    Täglich um 19.30 Uhr
  • «Meteo» in Gebärdensprache
    Täglich um 19.55 Uhr
  • «Rundschau» in Gebärdensprache
    Mittwochs, 20.05 Uhr
  • «SRF Börse» in Gebärdensprache
    Montag bis Freitag, 19.25 Uhr

Erklärvideo: «Wo finde ich die Livestreams?» (2021)

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