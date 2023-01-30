Wer wenig oder kein Sehvermögen hat, kann dank akustischer Beschreibungen an TV-Inhalten teilhaben. SRF zeigt zahlreiche solcher Audiodeskriptionen, auch Hörfilme genannt. Denn SRF ist ein Medienhaus für alle.

Alle Videos mit Audiodeskription auf Play SRF

Audiodeskriptionen, auch als Hörfilme bekannt, bieten dem Publikum in den Dialogpausen eines audiovisuellen Inhalts eine akustische Beschreibung. Dies erleichtert Menschen mit Sehbehinderung den Zugang zum medialen Angebot von SRF.

1271 Stunden Hörfilme hat SRF 2025 ausgestrahlt

Im Jahr 2025 hat SRF 789 Stunden selbst mit Audiodeskription produziert, 482 Stunden wurden eingekauft oder eingetauscht. Dank Kooperation und Tausch mit Medienproduzierenden in deutschsprachigen Nachbarländern kann SRF eine breite Auswahl an Hörfilmen anbieten. Auf Wunsch des Publikums audiodeskribiert SRF Sendungen, die in Mundart gesprochen sind, in Mundart.

Beispiele mit Audiodeskription

Im Angebot

SRF bietet zum Beispiel die Quiz-Sendung «1 gegen 100» sowie viele Schweizer Filme und Serien sowie «Dok»-Filme mit Audiodeskription an. Auch die «SRF bi de Lüt»-Reihen am Freitagabend und die Ausgaben von «Reporter», «rec.», «Mona mittendrin», «Ding Dong» sowie das Wissensmagazin «Einstein» werden audiodeskribiert. Hinzu kommen Serien wie «Maloney» oder «Tatort». Die Videos stehen auf Play SRF spätestens eine Woche nach Ausstrahlung zur Verfügung. Für Fans werden seit April 2024 auch ausgewählte Fussballspiele live mit Audiodeskription gesendet.

Die akustische Beschreibung lässt sich jeweils auf dem zweiten Tonkanal einschalten und ist auch via Play SRF verfügbar. Auf Play SRF kann man auch gezielt nach Sendungen mit Audiodeskription suchen.

So finden Sie unsere Sendungen mit Audiodeskription (Hörfilme)

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