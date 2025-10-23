Die Eyes & Ears Awards zeichnen jedes Jahr kreative, innovative und effektive Design-, Promotions- und Markenkommunikationsmassnahmen aus. Auch dieses Jahr wurden mehrere SRF-Kreationen gewürdigt:
Kampagne zur vierten Staffel von «Tschugger» mit Gold und Bronze ausgezeichnet
SRF gewann mit der integrierten Kampagne zu «Tschugger IV» den ersten Platz im Bereich Fiktion. Besonders herausgehoben wurde dabei der unverwechselbare 70er- oder 80er-Jahre-Stil, kombiniert mit Walliserdeutsch und amerikanischem Crime-Humor.
Und auch in der Kategorie «Humor, Satire und Ironie» räumte die vierte Staffel von «Tschugger» ab: Die Kampagne erhielt Bronze für die Herausarbeitung des typischen «Tschugger»-Humors.
Kampagne zu «SRF Wissen» holte zwei Mal Gold
Die Kampagne von «SRF Wissen», die der Bereich Marketing auf Basis des Keyvisuals von Markenführung und Design erarbeitet hatte, zeichnete die Jury zweimal mit Gold aus: in der Kategorie «Bester Promotion-Spot für eine TV-Station oder Streamingplattform» sowie als «Beste Stations- oder Plattform-Kampagne». Sie lobte den cleveren Einsatz des «I» im Wort Wissen: So werde ein statisches Wort zum visuellen Spielfeld – modular, vielseitig und konsequent auf den Anspruch ausgerichtet, Wissen mit Leichtigkeit zu vermitteln.
Trailer zu den Publizistischen Leitlinien von SRF
Der Trailer zu den Publizistischen Leitlinien von SRF gewann Bronze in der Kategorie «Bester B2B-Spot». Er wurde im Rahmen der Screen-up 2024, dem jährlichen Branchenevent der TV-Sender für Werbekunden und Agenturen, produziert.
Eyes & Ears Awards
Einmal pro Jahr werden im Rahmen der Medientage München bei der Internationalen Eyes & Ears Awards-Show die besten Produktionen gezeigt und deren Macherinnen und Macher mit der Eyes & Ears Awards-Trophy ausgezeichnet. Die Preise werden in den Bereichen Design, Digital, Promotion und Cross-Media-Kampagnen und Excellence Award vergeben.