Alle ausgezeichneten Gewinnerinnen und Gewinner der Eyes & Ears Awards 2025 am 20. Oktober 2025 in München.

Am Montag, 20. Oktober 2025 wurden zum 27. Mal die Internationalen Eyes & Ears Awards verliehen. SRF hat in fünf verschiedenen Kategorien Spitzenplätze erzielen können.

Die Eyes & Ears Awards zeichnen jedes Jahr kreative, innovative und effektive Design-, Promotions- und Markenkommunikationsmassnahmen aus. Auch dieses Jahr wurden mehrere SRF-Kreationen gewürdigt:



Kampagne zur vierten Staffel von «Tschugger» mit Gold und Bronze ausgezeichnet

SRF gewann mit der integrierten Kampagne zu «Tschugger IV» den ersten Platz im Bereich Fiktion. Besonders herausgehoben wurde dabei der unverwechselbare 70er- oder 80er-Jahre-Stil, kom​biniert mit Walliserdeutsch und amerikanischem Crime-Humor.​

Und auch in der Kategorie «Humor, Satire und Ironie» räumte die vierte St​​affel von «Tschugger» ab: Die Kampagne erhielt Bronze für die Herausarbeitung des typischen «Tschugger»-Humors.

Kampagne zu «SRF Wissen» holte zwei Mal Gold​

Die Kampagne von «SRF Wissen», die​​ der Bereich Marketing auf Basis des Keyvisuals von Markenführung und Design erarbeitet hatte, zeichnete die Jury zweimal mit Gold aus: in der Kategorie «Bester Promotion-Spot für eine TV-Station oder Streamingplattform» sowie als «Beste Stations- oder Plattform-Kampagne». Sie lobte den cleveren Einsatz des «I» im Wort Wissen: So werde ein statisches Wort zum visuellen Spielfeld – modular, vielseitig und konsequent auf den Anspruch ausgerichtet, Wissen mit Leichtigkeit zu vermitteln.

Trailer zu den Publizistischen Leitlinien von SRF

Der Trailer zu den Publizistischen Leitlinien von SRF gewann Bronze in der Kategorie «Bester B2B-Spot». Er wurde im Rahmen der Screen-up 2024, dem jährlichen Branchenevent der TV-Sender für Werbekunden und Agenturen, produziert.​​​