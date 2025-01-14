Preise und Würdigungen für Mitarbeitende, Redaktionen oder Angebote spiegeln das anhaltend hochwertige Schaffen bei SRF. Eine Übersicht der nationalen und internationalen Auszeichnungen im Jahr 2025.

Nationale Auszeichnungen



Dezember 2025

Journalist des Jahres

Christof Franzen, langjähriger SRF-Korrespondent und Filmemacher, ist beim Voting des Branchenmagazins «Schweizer Journalist:in» zum Journalist des Jahres gewählt worden. Zudem erhalten zwölf weitere SRF-Medienschaffende eine Auszeichnung in folgenden Kategorien:

​«Wirtschaft»: Lucia Theiler (Platz 1) und Jens Korte (Platz 2)

(Platz 1) und (Platz 2) «Sport»: Seraina Degen (Platz 1) und Rachel Rinast (Platz 2)

(Platz 1) und (Platz 2) «Audio/Radio/Podcast»​: Dominik Meier (Platz 1)

und David Karasek (Platz 2)

(Platz 1) und (Platz 2) «Redaktion»: die Redaktion vom «Echo der Zeit» (Platz 1)

(Platz 1) «Chefredaktion»: Beat Soltermann (Platz 2)

(Platz 2) «Newcomer»​: Sofika Yogarasa (Platz 2)

(Platz 2) «Politik»: Urs Leuthard (Platz 3)

(Platz 3) «Reporter»: Sarah Fluck (Platz 3)

(Platz 3) «Foto/Video»: Stefanie Hasler (Platz 3)

Legende: Christof Franzen Der langjährige SRF-Korrespondent und Filmemacher ist Journalist des Jahres 2025. Foto: SRF/Alain Amherd

November 2025

Zürcher Radio- und Fernsehpreis

Die Zürcher Radio-Stiftung hat die Sendung «Tagesgespräch» mit dem Radiopreis 2025 ausgezeichnet. Herausgehoben wird dabei die bemerkenswerte journalistische Konstanz. Die dreiteilige DOK-Serie «Inside Kronenhalle» gewann den diesjährigen Fernsehpreis für seine handwerkliche Qualität.



Mai 2025

Prix Walo

«Happy Day»-Moderator Röbi Koller wurde beim Prix Walo als Publikumsliebling gewählt. Im April präsentierte er – nach 18 Jahren – seine letzte Sendung. Ausserdem gewann der «SRF DOK»: «Wendy Holdener und ihr Bruder Kevin» in der Kategorie TV-Produktion.

Mai 2025

Videopreis der Berner Stiftung für Radio und Fernsehen

SRF-Redaktor Christof Schneider erhält den Videopreis der Berner Stiftung für Radio und Fernsehen für seine «Kassensturz»-Recherche zur Berner Spesenaffäre. Anfang 2024 deckte er die Abrechnungen von Klein- und Kleinstbeträgen bei Berner Regierungsräten auf. Das Spesenreglement des Regierungsrats wurde aufgrund der Recherchen mittlerweile angepasst. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 11. Juni 2025, im Radiostudio Bern statt.

April 2025

Swiss Press Award

Drei Teams von SRF haben beim Swiss Press Award Preise in den Kategorien Video, Audio und Online erhalten: Für ihre «Impact»-Reportage «Jüdische Matchmakerin – Partnervermittlung für ultraorthodoxe Singles» wurden Yves De Prà und Lea Bloch mit dem zweiten Platz in der Kategorie Video ausgezeichnet. Der dritte Platz in der Kategorie Audio ging an Nicolas Malzacher, Oliver Kerrison, Céline Raval, Raphael Günther und Thomas Baumgartner für ihre Podcastserie «Das Ende der Credit Suisse» von «News Plus Hintergründe». Für ihren Scrollytext-Beitrag «Inside DPD: Wie der Kurierdienst seine Leute ausbeutet» wurden Ulrich Krüger, Phillippe Odermatt, Simone Rau, Robert Salzer und Dominique Iten mit dem dritten Platz in der Kategorie Online geehrt.

März 2025

Schweizer Filmpreis

Sechs Auszeichnungen gingen an beim Schweizer Filmpreis 2025 an Produktionen oder Koproduktionen von SRF: David Constantin wurde für seine Rolle des «Bax» in der SRF-Polizeikomödie «Tschugger» als «Bester Darsteller» ausgezeichnet. Ebenfalls als «Bester Darsteller» geehrt wurde Dimitri Krebs für seine Rolle des Ernst Schrämli in der SRF-Koproduktion «Der Landesverräter». Die SRF-Koproduktion «Wir Erben» von Regisseur Simon Baumann erhielt in der Kategorie «Bester Dokumentarfilm» eine Trophäe. «Bestes Drehbuch» und «Bester Ton» wurden der SRF-Koproduktion «Der Spatz im Kamin» von Autor und Regisseur Ramon Zürcher verliehen. Die Auszeichnung «Beste Darstellung in einer Nebenrolle» ging an Rachel Braunschweig als Erna Gmür in der SRF-Koproduktion «Friedas Fall».

März 2025

Sponsoring Excellence Award

Den ersten Rang in Kategorie «Aktivierung» gewann die Kampagne von Samsung zur SRF-Serie «Tschugger» beim Sponsoring Excellence Award. Im Rahmen der Partnerschaft zwischen SRF und Samsung lud «The Flipcode Mystery», eine exklusiv produzierte Spin-off-Miniserie, die Community dazu ein, einen interaktiven Kriminalfall rund um das neueste Samsung Smartphone zu lösen. Die Jury würdigte die einzigartige Aktivierung des Sponsorings durch Samsung und SRF. Der Verband der Schweizer Sponsoring-Industrie zeichnet mit dem Award jährlich die kreativsten und erfolgreichsten Sponsoringprojekte der Schweiz aus.

Januar 2025

Solothurner Filmtage: Prix de Soleur und Prix du Public

Maja Tschumi gewann mit ihrem Dokumentarfilm «Immortals» den Prix de Soleur und damit den mit 60'000 Franken finanziell höchstdotierten Filmpreis der Schweiz. Der Film gibt Einblick in die Hoffnungen und zerbrochenen Träume einer neuen Generation, die seit der US-geführten Invasion im Irak nichts als Krieg kennt. Er ist eine Koproduktion von SRF, Filmgerberei GmbH und Rola Productions. Im Online-Voting für den Prix du Public setzte sich «Quir» von Nicola Bellucci an die Spitze. Der Dokumentarfilm dreht sich rund um ein Lederwarengeschäft in Palermo, das von einem schwulen Paar geführt wird und ein wichtiger Treffpunkt der lokalen LGBTQI+-Szene wurde. Der Film entstand in einer Koproduktion von SRF, soapfactory GmbH und 3sat Schweiz.​

Januar 2025

Solothurner Filmtage: Prix Swissperform

Im Rahmen der Solothurner Filmtage wurden die Schauspielpreise Prix Swissperform für herausragende Leistungen in TV-Produktionen verliehen. Sarah Viktoria Frick erhielt den Preis für die beste Nebenrolle in «Tatort – Von Affen und Menschen»​. In der Doppelrolle beseitigt sie ihre eineiige Zwillingsschwester und übernimmt deren Identität. Der Jurypreis wurde an Sophie Hutter für ihre Rolle der Sarah Wyss in der SRF-Serie «Neumatt»​verliehen. Die Darstellerin spielt die Bauerntochter, die mit ihrer Familie für den Erhalt des elterlichen Hofes kämpft, laut Jury mit einer Mischung aus Stärke und Verletzlichkeit.



Internationale Auszeichnungen

Dezember 2025

Deutscher Preis für Audiostories (D)

Der Deutsche Preis für Audiostories ging ans SRF-Hörspiel «Moetteli – Eine Begegnung mit der künstlichen Intelligenz» – in der Kategorie Innovatives oder künstlerisches Hörspiel. Die Jury lobte, wie «Moetteli» als «experimentelles Hörspiel» auf frische und unterhaltsame Weise die Problematik von KI beleuchtet. Besonders hervorgehoben wurden die Spielfreude, die kreative Regie und die originelle Erzählweise, die das Medium Audio kunstvoll nutzt und ein besonderes Hörerlebnis schafft. Hinter der Dramaturgie des preisgekrönten Hörspiels steht Regisseur Mark Ginzler, der bei SRF zahlreiche Produktionen verantwortet, unter anderem den «Radio Tatort» und «Grauen». Die Stimme der KI stammt von Irene Grüter, Moderatorin bei SRF 2 Kultur.

Oktober 2025

Internationale Eyes & Ears Awards (D)

Drei Mal Gold, zwei Mal Bronze gewann SRF bei den 27. Internationalen Eyes & Ears Awards in München. Sie zeichnen jedes Jahr kreative, innovative und effektive Design-, Promotions- und Markenkommunikationsmassnahmen aus. SRF gewann mit der integrierten Kampagne zu «Tschugger IV» den ersten Platz im Bereich Fiktion und Bronze in der Kategorie «Humor, Satire und Ironie». Die Kampagne von «SRF Wissen» zeichnete die Jury zweimal mit Gold aus: in der Kategorie «Bester Promotion-Spot für eine TV-Station oder Streamingplattform» sowie als «Beste Stations- oder Plattform-Kampagne». Der Trailer zu den Publizistischen Leitlinien von SRF gewann Bronze in der Kategorie «Bester B2B-Spot».



August 2025

Helen Darbishire Award (Europa)

Im Rahmen einer europaweiten Medienkooperation von 15 verschiedenen Medienhäusern haben die beiden SRF-Journalistinnen Maj-Britt Horlacher und Felicitas Flohr für «SRF Investigativ» und «Kassensturz» monatelang zur Chemikalienbelastung durch PFAS recherchiert. Entstanden sind mehrere Berichte für TV, Radio und Online. Das Netzwerk «Access Info Europe» hat diese Arbeit mit dem Helen Darbishire Award ausgezeichnet.

Mai 2025

Zonser Hörspieltage (D)

Die Auszeichnung für das beste Mundarthörspiel im deutschsprachigen Raum 2025 der Zonser Hörspieltage ging an die SRF-Produktion «1938 – Die Grenzgeherin Martha Schwartz». An der Seite von Autorin Ursula Werdenberg führte SRF-Redaktorin Päivi Stalder Regie. Auch der zweite Platz geht an ein SRF-Hörspiel: «Gmeinschaftsantenne» von Ernst Burren.

Januar 2025

Toronto Women Film Festival (CDN)

Der Dokumentarfilm «Né à Belfond – Versteckt geboren» von Christa Miranda gewann am Toronto Women Film Festival 2025 den Preis für den besten Kurzdokumentarfilm. Der Film reist zurück in die Vergangenheit der «Kinderfabrik» von Belfond JU. Bis 1978 wurden dort über 900 Kinder geboren. Viele Frauen kamen jedoch nicht freiwillig, sondern wurden von ihren Eltern gezwungen, um Schwangerschaften zu verstecken oder weil sie nicht verheiratet waren. Der Film lässt Frauen, die in Belfond ihre Kinder zur Welt brachten, adoptierte Kinder, eine Hebamme sowie Vertreterinnen des Seraphischen Liebeswerks Solothurn zu Wort kommen. Er wurde von Insertfilm AG in Zusammenarbeit mit «Sternstunde Religion» im Rahmen des «Pacte de l’audiovisuel» produziert und im Mai 2024 ausgestrahlt. Aus rechtlichen Gründen ist der Film nicht mehr auf Play SRF abrufbar.

Legende: Agnes war minderjährig und ledig, als sie 1963 schwanger wurde. Insertfilm

Januar 2025

Bayerischer Filmpreis (D)

«Eternal You – vom Ende der Endlichkeit» von Hans Block und Moritz Riesewieck wurde mit dem Bayerischen Filmpreis 2024 ausgezeichnet. Der Film ist eine Koproduktion von Docmine, SRF und der SRG. Er handelt von Menschen, die nach traumatischen Verlusten mit Avataren ihren Verstorbenen begegnen und mit ihnen interagieren wollen.

