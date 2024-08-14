Susanne Brunner ist Auslandredaktorin und Leiterin der Auslandredaktion Radio SRF. Sie ist seit 1986 bei SRF. Ihr Fokus liegt auf Nahost.

Aufgewachsen in Kanada, Schottland, Deutschland und den Kantonen Glarus und Freiburg, entwickelte Susanne Brunner schon früh ein Interesse für Sprachen. Sie studierte im kanadischen Ottawa an der Carleton University School of Journalism und stellte so die Weichen in Richtung Radiojournalismus.

Während ihrer langjährigen Zeit bei SRF war Susanne Brunner bereits US-Korrespondentin, Romandie-Korrespondentin und Nahostkorrespondentin. Zudem führte sie Interviews im «Tagesgespräch».

Ende 2022 übernahm Susanne Brunner die Leitung der Auslandredaktion beim Radio und reist als Auslandredaktorin regelmässig in den Nahen Osten, von wo sie weiterhin berichtet. Susanne Brunner leitet zudem das weltweite Korrespondent:innen-Netz. Dazu gehört auch der Auslandreportage-Podcast «International», wo verschiedene Korrespondent:innen Themen aus aller Welt aufgreifen und ebenfalls über die Entstehung der Reportagen sprechen.

Nebst der Arbeit lernt Susanne Brunner Arabisch und Hebräisch.