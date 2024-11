Dichtes Netz an Korrespondentinnen und Korrespondenten

Die Korrespondentinnen und Korrespondenten von SRF überprüfen Fakten und Aussagen, recherchieren auf eigene Faust und ergänzen die Berichterstattung kompetent mit aktuellen Beiträgen und Live-Schaltungen vom Ort des Geschehens. Das dichte Korrespondentennetz im In- und Ausland ist ein wichtiger Teil der Programmstrategie von SRF.

Voraussetzung für die anspruchsvolle journalistische Aufgabe als Korrespondentin oder Korrespondent sind überdurchschnittliche Qualifikationen, enge Kontakte zu Behörden, ein gutes Beziehungsnetz, tägliche Gespräche mit den Leuten auf der Strasse sowie grosses Engagement.

Auslandkorrespondentinnen und -korrespondenten

Legende: Korrespondentin Viviane Manz berichtet für SRF aus den USA – stationiert ist sie in New York. SRF

In einer Zeit, in der sich immer mehr gedruckte und elektronische Medien in ihrer Auslandsberichterstattung auf Agenturquellen abstützen, pflegt SRF weiterhin ein ausgedehntes Netz von fest stationierten und reisenden Auslandkorrespondentinnen und -korrespondenten auf sechs Kontinenten.

Rund 40 Journalistinnen und Journalisten der Chefredaktion Audio/Digital und der Chefredaktion Video verfolgen täglich das internationale Geschehen und berichten über aktuelle Ereignisse, deren Hintergründe und Folgen.

Auslandkorrespondent:innen – Radio

Martin Aldrovandi Südostasien Andrea Christen USA (Chicago), Kanada Barbara Colpi USA (Washington) Teresa Delgado Südamerika Samuel Emch China, Nordostasien Simone Fatzer Deutschland Sarah Fluck Afrika Fredy Gsteiger UNO und Sicherheitspolitik Thomas Gutersohn Naher Osten Judith Huber Osteuropa Bruno Kaufmann (frei) Skandinavien Veronika Meier Frankreich, Maghreb Philip Scholkmann Frankreich Maghreb Charles Liebherr EU, Belgien, Luxemburg Calum MacKenzie Russland, Belarus, Kaukasus, Zentralasien Maren Peters Indien Fabian Urech Afrika Peter Voegeli Italien, Griechenland, Malta, Vatikan Urs Wälterlin (frei) Australien Patrik Wülser Grossbritannien, Irland

Auslandkorrespondent:innen – Fernsehen

Peter Balzli (frei) Österreich, Osteuropa Jonas Bischoff Naher Osten Anita Bünter Naher Osten Simona Caminada Italien Michael Gerber Grossbritannien Alexandra Gubser Deutschland Cristina Karrer (frei) Südafrika Jens Korte (frei) Börsenkorrespondent, USA (New York) Viviane Manz USA (New York) Mirjam Mathis Frankreich Lukas Messmer (frei) Südostasien David Nauer Russland, Ukraine Karen Naundorf (frei) Südamerika Sebastian Ramspeck Internationaler Korrespondent Andreas Reich EU Claudia Stahel China Thomas Stalder (frei) Japan Pascal Weber USA (Washington)

Inlandkorrespondentinnen und -korrespondenten

Legende: Vor Ort für Berichte aus der Region Inlandkorrespondentin Natascha Schwyn in Genf SRF

Eine unabhängige und faktentreue Berichterstattung ist nicht selbstverständlich. Obwohl die Flut von Agenturmeldungen riesig ist, erfährt man die ganze Wahrheit oft nur vor Ort, nahe auch beim Publikum in den Regionen. Daher betreibt SRF im Inland ein Korrespondentennetz von etwa 25 Journalistinnen und Journalisten, die aus erster Hand aus den verschiedenen Regionen der Schweiz berichten.

Inlandkorrespondent:innen – Fernsehen

Livia Baettig Graubünden Tobias Bossard Nordwestschweiz Sandra Brand Bern Roger Brunner Wallis Rolf Dietrich Jurabogen Mirjam Fuchs Zürich/Schaffhausen Mario Gutknecht Aargau/Solothurn Wilma Hahn Aargau/Solothurn Reto Hanimann Ostschweiz Reto Holzgang Zentralschweiz Philipp Inauen Ostschweiz Luca Laube Zürich/Schaffhausen Katharina Locher Bern Marcel Niedermann Tessin Raphael Prinz Zentralschweiz Myriam Reinhard Westschweiz (Genf) Urs Schnellmann Ostschweiz Natascha Schwyn Westschweiz (Genf) Claudio Spescha Graubünden Matthias Thomi Bern Catherine Thommen Nordwestschweiz Valérie Wacker Westschweiz (Lausanne)

Inlandkorrespondent:innen – Radio

Roman Fillinger Romandie Philippe Reichen Romandie Iwan Santoro Tessin

Ausserhalb der Deutschschweiz sind für Radio SRF drei Inlandkorrespondentinnen und -korrespondenten tätig. In der Deutschschweiz ist Radio SRF durch sieben Regionalredaktionen, in denen weitere Journalistinnen und Journalisten arbeiten, lokal verankert. Diese Regionalredaktionen berichten auf Radio SRF 1 bis zu fünf Mal täglich aus den Deutschschweizer Regionen – quasi wie Korrespondentinnen und Korrespondenten.