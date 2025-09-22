Für «Wer wohnt wo?» öffnen fünf Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre Tür und zeigen ihr Daheim.

Fünf Schweizer Wohnungen und ihre einzigartigen Geschichten

Eins haben Kilian, Julia, Nina, Fabienne und Tamara gemeinsam: Sie lieben das schöne Wohnen und haben ein Händchen für Inneneinrichtung. Die fünf Teilnehmer und Teilnehmerinnen von «Wer wohnt wo?» öffnen ihre Türen und zeigen ihr Daheim. Sie wohnen in Lofts, Einfamilienhäuser, Altbauwohnungen und Dachwohnungen in Bern und in Zürich.

«Wer wohnt wo?» mit Sven Epiney Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF/Mirco Rederlechner Fünf Mitspielende öffnen die Türen zu ihrem trauten Heim. Zusammen mit Moderator Sven Epiney ziehen sie von Haus zu Haus und versuchen durch geschicktes Befragen und Beobachten herauszufinden, welches Zuhause zu wem gehört.

Eine Altbauwohnung voller Musik

Mitten im Berner Lorraine-Quartier lebt Kilian (38) in einer Altbauwohnung. Vor 10 Jahren ist Kilian aus dem Südaargau der Liebe wegen nach Bern gezogen. Er ist Lehrer in einem Schulhaus mit gerade mal 17 Schüler und Schülerinnen. Seine Wohnung ist liebevoll mit Vintagemöbeln im 70er-Jahre-Style eingerichtet.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 9. Die Altbauwohnung liegt im lebendigen Lorraine-Quartier in Bern. Bildquelle: SRF. 1 / 9 Legende: Die Altbauwohnung liegt im lebendigen Lorraine-Quartier in Bern. SRF

Bild 2 von 9. Kilian ist 38 und arbeitet als Lehrer. Er ist vor zehn Jahren nach Bern gekommen. Bildquelle: SRF. 2 / 9 Legende: Kilian ist 38 und arbeitet als Lehrer. Er ist vor zehn Jahren nach Bern gekommen. SRF

Bild 3 von 9. Sein ganzer Stolz ist seine Plattensammlung, diese hat er unter anderem nach Stimmung sortiert. Bildquelle: SRF. 3 / 9 Legende: Sein ganzer Stolz ist seine Plattensammlung, diese hat er unter anderem nach Stimmung sortiert. SRF

Bild 4 von 9. In Kilians Altbauwohnung dominieren die vielen Lampen und Vintagemöbel. Bildquelle: SRF. 4 / 9 Legende: In Kilians Altbauwohnung dominieren die vielen Lampen und Vintagemöbel. SRF

Bild 5 von 9. Die Küche ist klein, doch alles ist fein säuberlich beschriftet. Hier kocht Killian jeden Abend «freestyle». Bildquelle: SRF. 5 / 9 Legende: Die Küche ist klein, doch alles ist fein säuberlich beschriftet. Hier kocht Killian jeden Abend «freestyle». SRF

Bild 6 von 9. Besonders auffallend: das Sofa in der Küche. Bildquelle: SRF. 6 / 9 Legende: Besonders auffallend: das Sofa in der Küche. SRF

Bild 7 von 9. Das Gästezimmer ist gefüllt mit allen möglichen Instrumenten. Musik ist Killians grosse Leidenschaft. Er veranstaltet Konzerte und ist Tontechniker. Bildquelle: SRF. 7 / 9 Legende: Das Gästezimmer ist gefüllt mit allen möglichen Instrumenten. Musik ist Killians grosse Leidenschaft. Er veranstaltet Konzerte und ist Tontechniker. SRF

Bild 8 von 9. In seinem Gästezimmer bietet Kilian Couchsurfing an und empfängt regelmässig Gäste aus der ganzen Welt. Bildquelle: Privat. 8 / 9 Legende: In seinem Gästezimmer bietet Kilian Couchsurfing an und empfängt regelmässig Gäste aus der ganzen Welt Privat

Bild 9 von 9. Seine Abende lässt der 38-Jährige neuerdings am liebsten mit Stricken ausklingen. Bildquelle: Privat. 9 / 9 Legende: Seine Abende lässt der 38-Jährige neuerdings am liebsten mit Stricken ausklingen. Privat Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Als leidenschaftlicher Musiker sind seine Plattensammlung und die zahlreichen Musikinstrumente das Herzstück der Wohnung. In seinem Gästezimmer empfängt Kilian ausserdem regelmässig Couchsurfing-Gäste aus der ganzen Welt.

Der Traum vom Einfamilienhaus

Im kleinen Dorf Wiler bei Seedorf im Berner Seeland haben sich Julia (32) und ihre Familie den Traum vom Einfamilienhaus verwirklicht. Vor vier Jahren haben sie das Haus selbst gebaut. Drei Kinder, eine Katze, vier Hühner und Julia und ihr Mann leben nun darin. Hell, farbenfroh und frech eingerichtet, gibt es viel zu entdecken.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Das moderne Einfamilienhaus steht in Wiler bei Seedorf im Berner Seeland. Bildquelle: SRF. 1 / 11 Legende: Das moderne Einfamilienhaus steht in Wiler bei Seedorf im Berner Seeland. SRF

Bild 2 von 11. Julia ist 32 und Ladenbesitzerin in Bern. Bildquelle: SRF. 2 / 11 Legende: Julia ist 32 und Ladenbesitzerin in Bern. SRF

Bild 3 von 11. Das helle Wohnzimmer ist bunt und verspielt eingerichtet. Bildquelle: SRF. 3 / 11 Legende: Das helle Wohnzimmer ist bunt und verspielt eingerichtet. SRF

Bild 4 von 11. Die moderne Küche hat als besonderes Bijou auch einen alten Holzofen eingebaut. Bildquelle: SRF. 4 / 11 Legende: Die moderne Küche hat als besonderes Bijou auch einen alten Holzofen eingebaut. SRF

Bild 5 von 11. Auch das Kinderzimmer ist sehr liebevoll eingerichtet mit Blick in den Garten. Bildquelle: SRF. 5 / 11 Legende: Auch das Kinderzimmer ist sehr liebevoll eingerichtet mit Blick in den Garten. SRF

Bild 6 von 11. In Julias Schlafzimmer steht die Badewanne dirket neben dem Bett. Bildquelle: SRF. 6 / 11 Legende: In Julias Schlafzimmer steht die Badewanne dirket neben dem Bett. SRF

Bild 7 von 11. Beim Schaumbad lässt es sich mit einem Blick durchs runde Fenster entspannen. Bildquelle: SRF. 7 / 11 Legende: Beim Schaumbad lässt es sich mit einem Blick durchs runde Fenster entspannen. SRF

Bild 8 von 11. Schwindelfrei muss man sein, wenn man die Sitzecke im Netz benutzen möchte. Bildquelle: SRF. 8 / 11 Legende: Schwindelfrei muss man sein, wenn man die Sitzecke im Netz benutzen möchte. SRF

Bild 9 von 11. Julia lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern, einer Katze und vier Hühner in dem Haus. Bildquelle: Privat. 9 / 11 Legende: Julia lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern, einer Katze und vier Hühner in dem Haus. Privat

Bild 10 von 11. Vor vier Jahren haben sie das Haus selbst gebaut. Bildquelle: Privat. 10 / 11 Legende: Vor vier Jahren haben sie das Haus selbst gebaut. Privat

Bild 11 von 11. Julia besitzt in Bern einen Laden mit Kinder- und Erwachsenenkleider und verkauft sowohl ihre eigene Kleiderlinie, als auch Secondhand-Kleider. Bildquelle: SRF. 11 / 11 Legende: Julia besitzt in Bern einen Laden mit Kinder- und Erwachsenenkleider und verkauft sowohl ihre eigene Kleiderlinie, als auch Secondhand-Kleider. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Als Ladenbesitzerin hat Julia ihren guten Geschmack zum Beruf gemacht. In Bern verkauft sie Kinder- und Erwachsenenkleider secondhand und aus der eigenen Kollektion.

Ein Loft mit Tür zum Antiquariat

Was wie ein Fabrikeingang aussieht, ist die Tür zu Ninas (42) grossräumigem Loft. Hier lebt sie mit ihrem Partner und ihrem Dackel. Eingerichtet mit Vintagemöbeln und Sammelstücken ist schnell klar, dass hier ein Profi wohnt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 10. Ebenfalls im Berner Seeland befindet sich die nächste Wohnung – genauer: in Nidau am Bielersee. Bildquelle: SRF. 1 / 10 Legende: Ebenfalls im Berner Seeland befindet sich die nächste Wohnung – genauer: in Nidau am Bielersee. SRF

Bild 2 von 10. Die 42-jährige Nina ist unter anderem Immobilienverwalterin und lebt in dem Loft. Bildquelle: SRF. 2 / 10 Legende: Die 42-jährige Nina ist unter anderem Immobilienverwalterin und lebt in dem Loft. SRF

Bild 3 von 10. Die Wohnung hat hohe Decken und viel Platz. Bildquelle: SRF. 3 / 10 Legende: Die Wohnung hat hohe Decken und viel Platz. SRF

Bild 4 von 10. In jeder Ecke finden sich Vintagemöbel und -schilder. Im CD-Player laufen die Spice Girls. Bildquelle: SRF. 4 / 10 Legende: In jeder Ecke finden sich Vintagemöbel und -schilder. Im CD-Player laufen die Spice Girls. SRF

Bild 5 von 10. Das Wohnzimmer bietet viel Platz für Besuch. Bildquelle: SRF. 5 / 10 Legende: Das Wohnzimmer bietet viel Platz für Besuch. SRF

Bild 6 von 10. Im oberen Stock ist ... Bildquelle: SRF. 6 / 10 Legende: Im oberen Stock ist ... SRF

Bild 7 von 10. ... das Schlafzimmer. Bildquelle: SRF. 7 / 10 Legende: ... das Schlafzimmer. SRF

Bild 8 von 10. Nina lebt in dem Loft mit ihrem Partner und ihrem Dackel. Bildquelle: Privat. 8 / 10 Legende: Nina lebt in dem Loft mit ihrem Partner und ihrem Dackel. Privat

Bild 9 von 10. Mit einer Durchgangstür verbunden ist Ninas Antiquitätenladen. Bildquelle: Privat. 9 / 10 Legende: Mit einer Durchgangstür verbunden ist Ninas Antiquitätenladen. Privat

Bild 10 von 10. Darin veranstaltet sie regelmässig Events und Konzerte. Bildquelle: Privat. 10 / 10 Legende: Darin veranstaltet sie regelmässig Events und Konzerte. Privat Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nina ist Antiquitätenhändlerin. Ihr Laden ist nur eine Durchgangstür von dem Loft entfernt. Dort veranstaltet Nina regelmässig Events und Konzerte.

Blick auf den Zürichsee

Fabienne (42) hat schon immer von einer Dachwohnung geträumt. 2024 hat sie ihre Traumwohnung in Rüschlikon ZH mit Aussicht auf den Zürichsee gefunden. Die Interior-Designerin und Krypto-Unternehmerin lebt mit ihren zwei Söhnen in der hellen Wohnung.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. In Rüschlikon im Kanton Zürich liegt Fabiennes Dachwohnung. Bildquelle: SRF. 1 / 11 Legende: In Rüschlikon im Kanton Zürich liegt Fabiennes Dachwohnung. SRF

Bild 2 von 11. Die 42-jährige ist Interior-Designerin und investiert in Krypto-Währungen. Bildquelle: SRF. 2 / 11 Legende: Die 42-jährige ist Interior-Designerin und investiert in Krypto-Währungen. SRF

Bild 3 von 11. Die Wohnung ist direkt unter dem Dach und hat Blick auf den Zürichsee. Bildquelle: SRF. 3 / 11 Legende: Die Wohnung ist direkt unter dem Dach und hat Blick auf den Zürichsee. SRF

Bild 4 von 11. Das Dachfenster bringt viel Licht in die moderne Küche. Bildquelle: SRF. 4 / 11 Legende: Das Dachfenster bringt viel Licht in die moderne Küche. SRF

Bild 5 von 11. Die Küche und der Essbereich sind hell und frisch eingerichtet. Bildquelle: SRF. 5 / 11 Legende: Die Küche und der Essbereich sind hell und frisch eingerichtet. SRF

Bild 6 von 11. Der Balkon ist eingerichtet wie ein weiteres Wohnzimmer. Bildquelle: SRF. 6 / 11 Legende: Der Balkon ist eingerichtet wie ein weiteres Wohnzimmer. SRF

Bild 7 von 11. Von der Lounge sieht man direkt auf den Zürichsee. Bildquelle: SRF. 7 / 11 Legende: Von der Lounge sieht man direkt auf den Zürichsee. SRF

Bild 8 von 11. Im Schlafzimmer fällt vor allem die Leopardendecke direkt ins Auge. Bildquelle: SRF. 8 / 11 Legende: Im Schlafzimmer fällt vor allem die Leopardendecke direkt ins Auge. SRF

Bild 9 von 11. Ein helles Badezimmer mit Badewanne. Bildquelle: SRF. 9 / 11 Legende: Ein helles Badezimmer mit Badewanne. SRF

Bild 10 von 11. Das Kinderzimmer ist gut bestückt mit Bällen, Actionfiguren und einem Tor. Bildquelle: SRF. 10 / 11 Legende: Das Kinderzimmer ist gut bestückt mit Bällen, Actionfiguren und einem Tor. SRF

Bild 11 von 11. Fabienne lebt mit ihren beiden Söhnen seit Februar 2024 in der Dachwohnung. Bildquelle: Privat. 11 / 11 Legende: Fabienne lebt mit ihren beiden Söhnen seit Februar 2024 in der Dachwohnung. Privat Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Es ist ein Mix aus modernen Möbeln, verspielter Kinderelementen und spirituellen Gegenständen. Ein besonderes Highlight ist die grosse Terrasse, die wie ein zweites Wohnzimmer funktioniert.

Das Schutzengel-Haus

In Tamaras (49) Einfamilienhaus in Hütten ZH hängt über jedem Fenster und jeder Tür ein kleiner Schutzengel. Und falls dieser Schutz nicht ausreicht, dann sind da noch Fritzi und Toni – ihre beiden Hunde.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. In Hütten, der südlichsten Gemeinde Zürichs, lebt Tamara in einem Einfamilienhaus. Bildquelle: SRF. 1 / 12 Legende: In Hütten, der südlichsten Gemeinde Zürichs, lebt Tamara in einem Einfamilienhaus. SRF

Bild 2 von 12. Tamara ist 49 und arbeitet als Transformationstherapeutin. Bildquelle: SRF. 2 / 12 Legende: Tamara ist 49 und arbeitet als Transformationstherapeutin. SRF

Bild 3 von 12. Das Wohnzimmer ist gemütlich in dunklen, warmen Tönen eingerichtet. Bildquelle: SRF. 3 / 12 Legende: Das Wohnzimmer ist gemütlich in dunklen, warmen Tönen eingerichtet. SRF

Bild 4 von 12. Ein Cheminée und ein grosses Bücherregal sind das Herzstück der Stube. Bildquelle: SRF. 4 / 12 Legende: Ein Cheminée und ein grosses Bücherregal sind das Herzstück der Stube. SRF

Bild 5 von 12. Der Essbereich besteht aus einer langen Tafel mit einem Sofa als Sitzbank. Bildquelle: SRF. 5 / 12 Legende: Der Essbereich besteht aus einer langen Tafel mit einem Sofa als Sitzbank. SRF

Bild 6 von 12. Die moderne Küche ist mit unzähligen Gewürzen und Kräutern ausgestattet. Bildquelle: SRF. 6 / 12 Legende: Die moderne Küche ist mit unzähligen Gewürzen und Kräutern ausgestattet. SRF

Bild 7 von 12. Wie im Spa fühlt man sich im Badezimmer. Passend dazu hängt der Bademantel bereit. Bildquelle: SRF. 7 / 12 Legende: Wie im Spa fühlt man sich im Badezimmer. Passend dazu hängt der Bademantel bereit. SRF

Bild 8 von 12. Ein Blick in das Schlafzimmer. Bildquelle: SRF. 8 / 12 Legende: Ein Blick in das Schlafzimmer. SRF

Bild 9 von 12. Über jeder Tür und jedem Fenster hängt ein kleiner Schutzengel. Bildquelle: SRF. 9 / 12 Legende: Über jeder Tür und jedem Fenster hängt ein kleiner Schutzengel. SRF

Bild 10 von 12. Das Haus ist aus den 80er-Jahren. Tamara hat viel umbauen lassen. Bildquelle: Privat. 10 / 12 Legende: Das Haus ist aus den 80er-Jahren. Tamara hat viel umbauen lassen. Privat

Bild 11 von 12. Sie lebt seit Ende 2022 mit ihren beiden Hunden in Hütten. Bildquelle: Privat. 11 / 12 Legende: Sie lebt seit Ende 2022 mit ihren beiden Hunden in Hütten. Privat

Bild 12 von 12. Ihre grosse Leidenschaft ist ihr alter VW-Käfer. Bildquelle: Privat. 12 / 12 Legende: Ihre grosse Leidenschaft ist ihr alter VW-Käfer. Privat Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In dem Haus aus den 80er-Jahren wohnt die Transformationstherapeutin seit Ende 2022. Als sie es gekauft hatte, sah es noch ganz anders aus. Sie baute viel um. Jetzt ist es ein warmes Haus mit eleganter Einrichtung. Tamaras Lieblingsstück befindet sich jedoch in der Garage: ihr alter VW-Käfer.