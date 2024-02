Leben aus dem Labor

Bisher vermuteten Forschende, dass das Leben an heissen Quellen in der Tiefsee, an sogenannten schwarzen Rauchern entstanden ist. Experimentelle Erfahrungen im Labor deuten nun aber eher in eine andere Richtung, sagt Dieter Braun, Professor für Systembiophysik an der Maximilians-Universität in München: «Wir brauchen Süsswasser, eher basische pH-Werte und zwischendurch Trockenheit.» Damit gelten auf einmal andere Orte als heisse Kandidaten für die Entstehung des Lebens: Vulkanische Inseln zum Beispiel, wie etwa Island oder Hawaii.