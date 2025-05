Ludovic Orlando leitet das Center for Anthropobiology and Genomics (CAGT) an der University Toulouse und ist Forschungsdirektor am CNRS. Nach dem Studium an der ENS Lyon und einer Promotion in molekularer Genetik spezialisierte er sich auf Paläogenetik. Von 2010 bis 2020 forschte er in Kopenhagen. Aktuell koordiniert er das internationale CNRS-Projekt AnimalFarm zur Geschichte der Tierdomestikation.