Bild 11 von 14. 1975. Im Jahr 1975 wurden am Stillberg im Davoser Dischmatal 92‘000 Bäume gepflanzt, um Möglichkeiten für den natürlichen Lawinenschutz durch Bäume an und oberhalb der Waldgrenze zu erforschen. Die Bäume werden heute noch intensiv untersucht, wenn auch zum Teil mit anderem Fokus als früher. (Foto: Walter Schönenberger, WSL).

Bildquelle: Walter Schönenberger, WSL.

