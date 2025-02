Wissenschaftliche Nachweise der Wirksamkeit von medizinischen Behandlungen folgen den Prinzipien der sogenannten evidenzbasierten Medizin. Damit ist gemeint, dass Behandlungsempfehlungen sich auf eine möglichst verlässliche Studienlage stützen.

Um zu bewerten, wie verlässlich Studien sind, werden sie in «Evidenzklassen» eingeteilt. Zuoberst stehen «Meta-Analysen» – also systematische Übersichtsarbeiten, welche die Ergebnisse von mehreren Studien vergleichen und schauen, ob die Resultate alle in die gleiche Richtung deuten.

Die Meta-Analysen sollten auf randomisierten kontrollierten Studien beruhen. Eine solche Studie ist «kontrolliert», weil es eine Kontrollgruppe gibt, an der z.B. eine Scheinbehandlung durchgeführt wird. So kann ausgeschlossen werden, dass die Wirkung ausschliesslich auf den Placebo-Effekt zurückgeht.

Mit «randomisiert» ist gemeint, dass die Studienteilnehmenden zufällig der Kontroll- oder der Behandlungsgruppe zugewiesen werden. Idealerweise wissen weder Behandelnde noch Probanden, wer zu welcher Gruppe gehört («doppelt verblindet»).

Bezüglich Wirksamkeit von Akupunktur gibt es z.B. eine Meta-Analyse zu chronischen Schmerzen. Medizinische Leitlinien (im Beispiel: Onkologie) basieren dann auf mehreren Meta-Analysen.